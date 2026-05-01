 Impactante video de Liam Payne poco antes de su muerte
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Sale a la luz video de Liam Payne poco antes de su muerte

Un video inédito del cantante, grabado horas antes de su trágica muerte en octubre de 2024, revela momentos íntimos de su relación.

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Liam Payne,
Liam Payne / FOTO:

Un video inédito de Liam Payne fue publicado recientemente y ha causado gran impacto internacional, mostrando los últimos momentos del exmiembro de One Direction junto a Kate Cassidy antes de su muerte en Argentina. 

Las imágenes, grabadas durante un día de cabalgata en el campo, muestran a la pareja en un ambiente relajado y cercano, aportando un tono íntimo al registro. El mensaje que acompañó la publicación resaltó la sensación de nostalgia y pérdida: 

"Disfruta cada momento que la vida te trae. Porque yo no sabía que esta sería la última vez que vería a mi novio en esta vida", escribió Cassidy al compartir el video, generando una intensa reacción en redes sociales y replicándose rápidamente en medios globales.

Liam Payne falleció el 16 de octubre de 2024 tras caer desde el balcón de un tercer piso del hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires a los 31 años. Este hecho conmocionó al mundo artístico y generó varias investigaciones.

Los reportes oficiales confirmaron que el cantante tenía alcohol y cocaína en su organismo al momento del accidente. La noticia activó una ola de especulaciones y dejó un marcado vacío entre sus seguidores y colegas.

Kate Cassidy había viajado con él por vacaciones pero regresó a Estados Unidos pocos días antes del accidente, una decisión que dijo lamentar profundamente.

"Si pudiera ver el futuro, nunca me habría ido de Argentina", declaró en una entrevista publicada meses después por The Sun.

El proceso de duelo de Kate Cassidy

Tras la tragedia, Cassidy optó por hacer público su proceso de luto y recordar a Liam como su "alma gemela". En diversas entrevistas destacó las cualidades humanas del artista:

"Era la persona más humilde, encantadora y genuina que he conocido", dijo la influencer, quien comenzó su relación con Payne en octubre de 2022.

Durante 2023 surgieron rumores sobre una posible separación, los cuales desmintieron con apariciones públicas, como cuando asistieron juntos a la Paris Fashion Week en marzo de 2024. Para Payne, esta relación marcó un nuevo ciclo en su vida sentimental después de romances anteriores con figuras como Cheryl Cole y Maya Henry.

Al cumplirse un año de la muerte de Liam Payne, Cassidy compartió una galería de fotos en blanco y negro junto a un mensaje contundente: "Siempre voy a odiar las despedidas. Te extraño, Liam". Las publicaciones de la influencer se convirtieron en un canal para procesar el duelo, recibiendo apoyo y críticas de la comunidad digital.

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Liam Payne -

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