Día Mundial de Drácula: Celebración y las Mejores Películas

El 26 de mayo se ha convertido en una fecha especial para los amantes del terror, la literatura gótica y las historias de vampiros gracias al Día Mundial de Drácula.
La celebración rinde homenaje al personaje creado por el escritor irlandés Bram Stoker, considerado uno de los vampiros más famosos de todos los tiempos y una de las figuras más influyentes de la cultura pop mundial.
A más de cien años de su aparición, Drácula continúa siendo símbolo del misterio, el horror y la inmortalidad, inspirando películas, series, videojuegos y producciones que siguen fascinando a nuevas generaciones.
¿Por qué se celebra el Día Mundial de Drácula?
La fecha se conmemora cada 26 de mayo debido a que ese día, en 1897, fue publicada oficialmente la novela Drácula.
La obra introdujo al mundo al conde Drácula, un misterioso aristócrata vampiro proveniente de Transilvania que se alimenta de sangre humana y posee habilidades sobrenaturales.
Aunque Bram Stoker nunca imaginó el enorme impacto cultural que tendría su novela, el personaje terminó convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la literatura de terror.
El libro mezcló elementos de folclore europeo, supersticiones y miedo a lo desconocido, creando las bases modernas del mito del vampiro.
El origen del personaje de Drácula
Muchos expertos consideran que Bram Stoker se inspiró parcialmente en la figura histórica de Vlad the Impaler, conocido también como Vlad Drácula o Vlad el Empalador.
Se trató de un gobernante del siglo XV famoso por su extrema crueldad y métodos violentos de castigo.
Aunque el Drácula literario no es exactamente una representación histórica de Vlad, el nombre y algunos elementos oscuros ayudaron a construir el mito del famoso vampiro.
Con el tiempo, el personaje evolucionó hasta convertirse en uno de los monstruos clásicos más reconocidos del cine junto a Frankenstein, la Momia y el Hombre Lobo.
Drácula y su enorme impacto en el cine
Desde principios del siglo XX, Drácula ha tenido incontables adaptaciones cinematográficas.
Actores como Bela Lugosi, Christopher Lee y Gary Oldman ayudaron a inmortalizar distintas versiones del personaje.
Además, las historias de vampiros evolucionaron con los años incorporando romance, acción, fantasía y terror psicológico.
Actualmente, las plataformas de streaming mantienen vivo el legado del género con nuevas películas y series inspiradas en vampiros.
Películas y series de vampiros para ver en streaming
Estas son algunas producciones relacionadas con vampiros y Drácula que suelen encontrarse en plataformas como Netflix o HBO Max dependiendo de la región:
Drácula: La historia jamás contada
Disponible en Netflix, Max o Prime Video. La película muestra una versión más humana y oscura del origen de Drácula, protagonizada por Luke Evans.
Drácula: Mar de sangre
Disponible en Netflix o Prime Video. La historia adapta uno de los capítulos más aterradores de la novela original de Bram Stoker y sigue el viaje marítimo donde Drácula aterroriza a la tripulación.
Castlevania
La aclamada serie animada de Castlevania es una producción original y exclusiva de Netflix. Puedes disfrutar de sus cuatro temporadas completas, así como de su serie secuela Castlevania: Nocturne, directamente en la plataforma.
Entrevista con el vampiro
Disponible en Netflix o Prime Video. Considerada una de las películas de vampiros más icónicas del cine moderno. Está protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt.
Drácula de Bram Stoker
Tras añorar por siglos a su amor perdido, Drácula cree que ella reencarnó en la prometida de su abogado y viaja a Londres para encontrarla. Disponible en Netflix.
Más que un monstruo
Con el paso del tiempo, Drácula dejó de ser únicamente un personaje de terror para convertirse en símbolo de misterio, inmortalidad y seducción oscura.
Su influencia se mantiene viva no solo en la literatura y el cine, sino también en la música, la moda y la cultura pop global.
Por eso, cada 26 de mayo, millones de fanáticos recuerdan al vampiro más famoso de todos los tiempos y celebran el legado de una historia que continúa aterrando —y fascinando— al mundo más de un siglo después.