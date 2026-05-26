El regreso de 'El Conde' de Floricienta en la serie Margarita

La nostalgia invadió las redes sociales con el esperado regreso de Fabio Di Tomaso en su icónico papel de Máximo Augusto Calderón de la Hoya, conocido como "El Conde", en la segunda temporada de la serie "Margarita".
Tras dos décadas desde su última aparición en "Floricienta", el actor cumplió el anhelo de miles de seguidores, desatando una ola de euforia y emoción que se viralizó rápidamente.
Su reaparición marca un hito para los fanáticos de la exitosa producción de Cris Morena.
La esperada vuelta de Di Tomaso se concretó en el último episodio de la segunda entrega de "Margarita", la secuela de "Floricienta".
Los espectadores fueron testigos de su aparición en una prisión de máxima seguridad, ubicada en la ficticia Kricoragán, un detalle que añadió intriga a su retorno. La noticia de su participación había generado gran expectativa, y su presencia en pantalla no defraudó a quienes esperaban con ansias este momento.
los seguidores llenaron las redes con mensajes de alegría y el propio Di Tomaso agradeció públicamente las muestras de cariño, celebrando el regreso de la magia que cautivó a tantos espectadores.
En su perfil de Instagram, el actor expresó su gratitud hacia Cris Morena, la creadora de la exitosa franquicia, quien volvió a confiar en él para este esperado regreso
"La magia continúa ?Quiero agradecer a @bycrismorena por hacerlo posible❤️@margaritasitequiere@hbomaxar", expresó el actor.
Más detalles
Con el estreno de la serie "Margarita", Cris Morena no solo hizo un regalo para quienes crecieron con "Floricienta", sino que también pensó en las nuevas infancias que no conocían este tipo de producciones llenas de magia, amor y energía.
Es por eso que el estreno de este spin off de la historia protagonizada por Florencia Bertotti se convirtió en un éxito rotundo a nivel mundial y, en la actualidad, sigue siendo de las historias más vistas y respetadas de HBO Max.
La segunda temporada regresó a HBO Max el pasado 4 de mayo con sus primeros cinco episodios y sorprendió a los espectadores por el cambio total en la historia.
Margarita es una adolescente recién llegada a un centro cultural, sin memoria de su pasado, donde descubre que podría ser la verdadera heredera del trono del Reino de Krikoragán y de la fortuna de su familia desaparecida. Su tía Delfina, villana de la historia, ha usurpado ese destino al colocar a una doble en su lugar.
A partir de ahí, Margarita inicia una aventura de autodescubrimiento, luchando por recuperar su legado y encontrar su lugar en el mundo.