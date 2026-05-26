Jennifer López a casi 60 años: Impactante foto

Jennifer López sigue demostrando por qué es uno de los referentes de bienestar más admirados del mundo del espectáculo. Hace unos días, la diva compartió fotografías desde una lujosa villa californiana celebrando Memorial Day junto a su familia y amigos cercanos.
Posando en traje de baño blanco frente a la piscina, López luce un abdomen tonificado y una figura atlética que desafía los años. En las imágenes, la cantante también cambió su vestuario y aparece acompañada por sus hijos gemelos Max y Emme Muñiz, ambos de 18 años.
López escribió en su publicación: "Pasando el día con la gente que amo. Happy Memorial Day para todos", consiguiendo miles de interacciones en redes. Días antes, la artista capturó nuevamente la atención al usar los mismos jeans de Versace con cordones que lució en el video de "Ain't It Funny" del año 2001.
"Son los mismos del video", escribió López en su cuenta de X, demostrando que su talla no ha variado en 25 años. Para esta ocasión, usó un micro top blanco que nuevamente destacó su abdomen definido. López trabaja de cuatro a cinco veces por semana con su entrenador personal Dodd Romero, quien reveló que el secreto principal radica en la alimentación.
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Su dieta está estructurada en cinco grupos: proteínas, vegetales, grasas saludables, carbohidratos y agua. La cantante evita alimentos procesados y prioriza fuentes de omega 3 y 6, incluyendo salmón, lubina y nueces.
El levantamiento de pesas y el trabajo de fuerza han cobrado mayor importancia en su rutina conforme envejece, alejándose del cardio diario intenso. López mantiene una filosofía clara sobre el ejercicio: "No importa si tienes solo 30 minutos, lo importante es hacer que esos minutos cuenten".
Su combinación de constancia en el entrenamiento, alimentación estratégica y mentalidad enfocada representa el estándar que mantiene a los 56 años. López demuestra cómo la disciplina y dedicación sostenida logran resultados visibles, convirtiendo su estilo de vida en inspiración para millones de seguidores que siguen sus pasos en redes sociales y medios especializados en salud.