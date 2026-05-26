 Jennifer López a casi 60 años: Impactante foto
Farándula

A sus casi 60 años, Jennifer López se destapa en foto de infarto

La cantante presumió un físico esculpido, generando admiración en redes sociales por su abdomen plano y figura atlética.

Compartir:
Jennifer López, Facebook
Jennifer López / FOTO: Facebook

Jennifer López sigue demostrando por qué es uno de los referentes de bienestar más admirados del mundo del espectáculo.  Hace unos días, la diva compartió fotografías desde una lujosa villa californiana celebrando Memorial Day junto a su familia y amigos cercanos.

Posando en traje de baño blanco frente a la piscina, López luce un abdomen tonificado y una figura atlética que desafía los años. En las imágenes, la cantante también cambió su vestuario y aparece acompañada por sus hijos gemelos Max y Emme Muñiz, ambos de 18 años.

López escribió en su publicación: "Pasando el día con la gente que amo. Happy Memorial Day para todos", consiguiendo miles de interacciones en redes. Días antes, la artista capturó nuevamente la atención al usar los mismos jeans de Versace con cordones que lució en el video de "Ain't It Funny" del año 2001.

"Son los mismos del video", escribió López en su cuenta de X, demostrando que su talla no ha variado en 25 años. Para esta ocasión, usó un micro top blanco que nuevamente destacó su abdomen definido. López trabaja de cuatro a cinco veces por semana con su entrenador personal Dodd Romero, quien reveló que el secreto principal radica en la alimentación.

Más de Jennifer López

Su dieta está estructurada en cinco grupos: proteínas, vegetales, grasas saludables, carbohidratos y agua.  La cantante evita alimentos procesados y prioriza fuentes de omega 3 y 6, incluyendo salmón, lubina y nueces.

El levantamiento de pesas y el trabajo de fuerza han cobrado mayor importancia en su rutina conforme envejece, alejándose del cardio diario intenso.  López mantiene una filosofía clara sobre el ejercicio: "No importa si tienes solo 30 minutos, lo importante es hacer que esos minutos cuenten".

Youtuber Masad Al-Tamimi exhibe a guatemalteca por mostrar conversación privada

Masad Al-Tamimi decidió romper el silencio tras la viralización de una captura de pantalla compartida por una generadora de contenido guatemalteca en sus redes.

Su combinación de constancia en el entrenamiento, alimentación estratégica y mentalidad enfocada representa el estándar que mantiene a los 56 años. López demuestra cómo la disciplina y dedicación sostenida logran resultados visibles, convirtiendo su estilo de vida en inspiración para millones de seguidores que siguen sus pasos en redes sociales y medios especializados en salud.

En Portada

Inacif confirma identidad de víctima de crimen en zona 18t
Nacionales

Inacif confirma identidad de víctima de crimen en zona 18

11:10 AM, Mayo 26
Precios de combustibles reflejan reducción esta semanat
Nacionales

Precios de combustibles reflejan reducción esta semana

09:41 AM, Mayo 26
Guatemala refuerza medidas para sus tropas por brote de ébola en el Congot
Nacionales

Guatemala refuerza medidas para sus tropas por brote de ébola en el Congo

08:26 AM, Mayo 26
Alexia Putellas anuncia su salida del Barça Femeninot
Deportes

Alexia Putellas anuncia su salida del Barça Femenino

11:41 AM, Mayo 26
Xavi Hernández, entre los candidatos para dirigir al Milant
Deportes

Xavi Hernández, entre los candidatos para dirigir al Milan

09:32 AM, Mayo 26

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalFiscal GeneralFIFASeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar