Futbolistas en 'Dai Dai': Himno Mundial 2026 de Shakira

La cantante colombiana Shakira presentó oficialmente "Dai Dai", la canción que acompañará el Mundial de la FIFA 2026 y que ya comenzó a generar furor entre los fanáticos del fútbol y la música. El tema, interpretado junto al artista nigeriano Burna Boy, fue lanzado el pasado 23 de mayo y rápidamente se convirtió en tendencia global gracias a su videoclip lleno de referencias culturales, escenarios emblemáticos y la participación de reconocidos futbolistas internacionales.
El video oficial supera millones de reproducciones en YouTube y ha provocado una ola de comentarios en redes sociales, especialmente por la aparición de varias figuras del fútbol mundial que acompañan a la barranquillera en este proyecto musical que servirá como himno de la próxima Copa del Mundo.
"Dai Dai", el himno del Mundial 2026
La Copa del Mundo 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, países anfitriones del torneo más importante del fútbol internacional.
Como parte de la expectativa rumbo al campeonato, la FIFA apostó nuevamente por Shakira, artista que ya tiene una histórica relación con los mundiales tras éxitos como "Waka Waka" en Sudáfrica 2010 y "La La La" en Brasil 2014.
Ahora, con "Dai Dai", la colombiana vuelve a posicionarse como una de las voces más representativas del fútbol mundial.
El nombre de la canción proviene de una expresión italiana utilizada para animar o motivar, equivalente a frases como "vamos" o "ánimo", una idea que encaja con el espíritu competitivo y festivo de una Copa del Mundo.
Escenarios que representan la diversidad del Mundial
El videoclip de "Dai Dai" mezcla distintas culturas y escenarios relacionados con el fútbol. Entre las locaciones más comentadas aparece el estadio Maracaná de Brasil, considerado uno de los templos históricos del deporte.
También destacan escenas grabadas frente al Ángel de la Independencia en Ciudad de México, monumento que se convirtió en uno de los símbolos visuales más importantes del video y que causó emoción entre los seguidores mexicanos.
La producción además muestra barrios latinoamericanos inspirados en comunas coloridas sudamericanas, mientras que Burna Boy aporta paisajes africanos con imágenes de la sabana y árboles baobab, reflejando la diversidad cultural que caracteriza a una Copa del Mundo.
Otro de los detalles que llamó la atención fue la participación de la Ghetto Kids Foundation, un grupo infantil de Uganda que aparece bailando en distintas escenas del video y que también acompañará a Shakira durante el espectáculo de clausura del Mundial 2026.
Los futbolistas que aparecen en "Dai Dai"
Uno de los aspectos que más sorprendió a los fanáticos fue la aparición de varias estrellas internacionales del fútbol. En total, el videoclip reúne a futbolistas de distintas nacionalidades y ligas europeas.
Entre ellos destaca la participación de Lionel Messi, quien incluso aparece hablando en inglés, detalle que rápidamente se volvió viral en redes sociales. En total son 12 futbolistas, ellos son:
- Alphonso Davies: lateral izquierdo canadiense del Bayern Múnich.
- Luis Díaz: extremo colombiano, compatriota de Shakira y estrella del Bayern Múnich.
- Santiago Giménez: delantero mexicano que militó en el AC Milan.
- Erling Haaland: figura del Manchester City, debutará en un Mundial con Noruega.
- Harry Kane: inglés de 32 años, compañero de Davies y Díaz en el Bayern Múnich.
- Takefusa Kubo: japonés, actual jugador de la Real Sociedad.
- Jamal Musiala: alemán, canterano del Bayern Múnich.
- Christian Pulisic: atacante estadounidense del AC Milan.
- Vinícius Júnior: figura brasileña del Real Madrid.
- Kylian Mbappé: campeón del Mundo con Francia en 2018, actualmente en el Real Madrid.
- Rodrigo Hernández Cascante, conocido mundialmente como Rodri, es un futbolista español.