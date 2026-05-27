Sophie Rain revela polémica propuesta de estrella de la NBA

La modelo e influencer Sophie Rain volvió a generar controversia en redes sociales después de asegurar públicamente que una reconocida estrella de la NBA le ofreció 15 millones de dólares con la intención de "comprarla".
La joven creadora de contenido, considerada una de las figuras más exitosas de OnlyFans, realizó la confesión durante una transmisión en vivo en Instagram, donde respondió preguntas de sus seguidores y habló sobre algunas experiencias relacionadas con la fama que alcanzó en los últimos años.
Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y provocaron miles de reacciones en plataformas digitales debido a la magnitud de la supuesta oferta y a la decisión que tomó la influencer.
La propuesta que causó polémica
Según relató Sophie Rain, el jugador de baloncesto —cuya identidad decidió mantener en secreto— le ofreció una suma millonaria a cambio de tener un encuentro íntimo con ella.
Durante el directo en redes sociales, la influencer explicó que rechazó la propuesta porque no estaba dispuesta a ir en contra de sus límites personales ni de sus creencias.
Días después, la joven confirmó nuevamente la historia durante una entrevista con TMZ, donde reiteró que la oferta realmente ocurrió y que decidió no aceptarla.
Las declaraciones generaron una ola de comentarios en internet, especialmente porque muchos usuarios cuestionaron el nivel de dinero que algunas celebridades estarían dispuestas a ofrecer por experiencias privadas.
El contraste que desató debate en redes
Gran parte de la conversación en redes sociales surgió debido al contraste entre el trabajo de Sophie Rain como creadora de contenido para adultos y las declaraciones que ha realizado sobre sus valores personales y su vida privada.
La influencer ha explicado en varias entrevistas que busca demostrar que una mujer puede tener éxito económico dentro de plataformas digitales sin necesidad de publicar contenido extremadamente explícito.
"Sigo siendo reservada y fiel a mis valores", ha expresado en distintas ocasiones la creadora de contenido.
Además, la modelo también ha hablado abiertamente sobre su fe cristiana, algo que ha sorprendido a parte de sus seguidores debido al tipo de industria en la que trabaja.
La creadora de contenido mejor pagada
Sophie Rain alcanzó notoriedad internacional después de que se revelara que logró ingresos multimillonarios gracias a OnlyFans, convirtiéndose en una de las figuras más exitosas de la plataforma.
La influencer comenzó a ganar popularidad en redes sociales por sus publicaciones y posteriormente construyó una enorme comunidad digital que impulsó su carrera.
En distintos medios internacionales se ha mencionado que sus ganancias superan incluso los salarios anuales de algunas estrellas deportivas y celebridades del entretenimiento.
Esta situación la convirtió en una figura constantemente comentada en redes sociales, donde sus declaraciones suelen generar fuertes debates relacionados con el dinero, la fama y la industria del contenido para adultos.
Las críticas y comparaciones con la NBA
La modelo también se volvió viral anteriormente por comentarios relacionados con los altos salarios que reciben las estrellas de la NBA.
En una de sus declaraciones más compartidas, cuestionó las críticas hacia las mujeres que generan grandes ingresos en plataformas digitales, comparándolo con la normalización de los contratos multimillonarios de atletas profesionales.
Sus palabras provocaron opiniones divididas entre usuarios que apoyaron su postura y quienes criticaron sus comparaciones con el deporte profesional.
Mientras tanto, la identidad del supuesto jugador de la NBA involucrado en la oferta continúa siendo desconocida, ya que Sophie Rain decidió no revelar nombres.