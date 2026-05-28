 Quién es Nadeska Widausky: Modelo capturada por Interpol
Farándula

Nadeska Widausky: quién es la modelo capturada por presunta trata de personas

La modelo peruana Nadeska Widausky se convirtió en tendencia tras ser capturada por Interpol, en medio de una investigación internacional, por presunta trata de personas y explotación sexual.

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Nadeska Widausky , Redes sociales
Nadeska Widausky / FOTO: Redes sociales

La modelo e influencer peruana Nadeska Widausky volvió a ocupar titulares internacionales luego de ser detenida por Interpol en Lima, Perú, tras una investigación iniciada por las autoridades de Bélgica que la vincula con una presunta red internacional de trata de personas y explotación sexual.

La captura ocurrió después de que el juzgado de Brujas, en Flandes Occidental, emitiera una Notificación Roja de Interpol solicitando su ubicación y detención bajo distintas identidades relacionadas con la investigación.

Actualmente, la modelo enfrenta un proceso judicial que podría derivar en su extradición a Bélgica, donde podría afrontar severas condenas si los cargos son comprobados.

¿Quién es Nadeska Widausky?

Nadeska Widausky ganó notoriedad pública en Perú gracias a su trabajo como modelo, influencer y personalidad mediática. Durante varios años mantuvo presencia constante en programas de espectáculos, redes sociales y eventos relacionados con la farándula peruana.

La influencer también acumuló miles de seguidores en plataformas digitales debido a sus publicaciones relacionadas con moda, estilo de vida y entretenimiento.

@nadeskawidauskyy

que tengan un excelente día 😘 #feliz #video #fyp #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

♬ sonido original - nadeska widausky

Sin embargo, en los últimos días su nombre comenzó a aparecer en medios internacionales por motivos completamente distintos, relacionados con una investigación criminal desarrollada en Europa.

¿De qué la acusan?

Según documentos judiciales elaborados por las autoridades belgas, Widausky estaría vinculada a una organización dedicada presuntamente a captar mujeres jóvenes en Perú para trasladarlas posteriormente a Bruselas bajo falsas promesas laborales.

La investigación sostiene que las víctimas, muchas provenientes de regiones amazónicas peruanas como Tarapoto y San Martín, eran llevadas al denominado "barrio rojo" de Bruselas, donde presuntamente eran obligadas a ejercer prostitución y entregar parte de sus ganancias.

El expediente judicial señala que la presunta red tenía una estructura organizada con distintos roles operativos.

Las autoridades identifican como supuesto líder a Junior Polo García, mientras que Widausky y otra mujer peruana, Celeste Lozano Sullón, habrían cumplido funciones relacionadas con la captación de víctimas y operaciones vinculadas a explotación sexual.

Además, la investigación incluye transferencias bancarias, números telefónicos y perfiles digitales que las autoridades consideran indicios importantes dentro del caso.

¿Cómo fue capturada?

La detención de la modelo se realizó en Lima como parte de una operación coordinada entre Interpol y la Policía Nacional del Perú.

El comandante Jorge Antonio Pérez, jefe de la División Internacional de Búsqueda y Captura de Prófugos de Interpol-Lima, confirmó que la captura fue producto del trabajo conjunto entre las autoridades peruanas y belgas.

Tras ser detenida, Widausky fue trasladada para diligencias médicas y judiciales mientras avanzaba el proceso relacionado con el pedido de extradición.

Las autoridades también informaron que, aunque no posee requisitorias nacionales en Perú, sí cuenta con una alerta internacional activa emitida por Bélgica.

La versión de Nadeska Widausky

Desde el momento de su captura, la modelo negó todas las acusaciones en su contra.

Ante medios de comunicación peruanos, Widausky aseguró que la denuncia forma parte de una acusación falsa impulsada por un empresario identificado como Jefferson Rubiños Olaya.

@elpopular.pe

¡No se quedó callada! Nadeska Widausky declaró brevemente ante la prensa y acuso a Jefferson Rubiños de estar detrás de su denuncia | #nadeskawidausky #nadeskawidauskydetenida #espectaculosperuanos #farandula

♬ sonido original - El Popular.pe

"Niego todo. Voy a hacer una contrademanda", declaró. Durante una audiencia judicial, la influencer también cuestionó por qué Bélgica no la había retenido anteriormente si supuestamente existían pruebas contundentes en su contra.

@ventanillanewstv

🟣NADESKA WIDAUSKY PIDE NO SER EXTRADITADA A BELGICA‼️⚖️⛓️ Tras ser intervenida por Interpol, la modelo Nadeska Widausky solicitó no ser extraditada a Bélgica, argumentando que su hijo y su madre dependen completamente de ella. Asimismo, rechazó las acusaciones relacionadas con presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo, estafa y extorsión. #VentanillaNewsTv #nadeskawidausky #Viral

♬ sonido original - Ventanilla News TV - Ventanilla News TV

Su defensa legal respaldó esa postura y afirmó que la investigación tendría origen en conflictos personales y familiares.

El proceso judicial

El 27 de mayo, el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima realizó una audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva solicitado por Bélgica mientras se desarrolla el proceso de extradición.

Las autoridades europeas investigan presuntos delitos relacionados con trata de personas, proxenetismo y otros cargos vinculados con explotación sexual.

De confirmarse judicialmente las acusaciones, la modelo podría enfrentar penas de hasta 20 años de prisión en territorio europeo.

Por ahora, el caso continúa bajo investigación y ha provocado enorme repercusión mediática tanto en Perú como en distintos países de América Latina debido al perfil público de la influencer y a la gravedad de las acusaciones.

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