 Deanna Melillo Impacta a Fans con Atrevido Video Viral
Farándula

Deanna Melillo roba el aliento de sus fans con atrevido video

La reconocida influencer acaparó la atención de miles de usuarios con un video desde la playa y luciendo un diminuto traje de baño.

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Deanna Melillo , Deanna Melillo
Deanna Melillo / FOTO: Deanna Melillo
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La influencer y creadora de contenido Deanna Melillo volvió a ser el centro de atención en redes sociales tras compartir un video en el que aparece en recostada en la playa de manera sensual y divertida.

El breve clip, donde luce un bikini blanco, captó rápidamente la atención de sus seguidores y se viralizó en pocas horas. Cientos de usuarios comentaron el video destacando tanto el estilo de Deanna Melillo como su espontaneidad frente a la cámara.

"¿Que tal me quedo ? ?✨", preguntó a sus fans haciendo alusión al trend de la playa y de acostarse en la arena.

El trend de acostarse en la arena y ver a la cámara (conocido como parte de los beach aesthetic trends) consiste en grabar un video corto usando el celular en la orilla de la playa.

El objetivo es lograr una toma inmersiva y estética donde el mar rompe detrás de ti. 

Muchos seguidores coincidieron en que Deanna Melillo "se robó todas las miradas" con su atuendo.

  • "Que dichoso es su esposo ❤️"
  • "Yayuyyyyy Deanna estas hermosa mi amor ?"
  • "Woooow ????"
  • "Preciosa!?✨"
  • "???❤️❤️❤️??? Eres una mujer demasiado bella"

Su trayectoria en el mundo digital

Deanna Melillo no es una figura nueva en el ecosistema digital. A lo largo de los años, ha construido una sólida comunidad en línea gracias a su contenido diverso, que abarca desde el humor y el estilo de vida hasta experiencias de viaje y momentos cotidianos.

En plataformas como Instagram, acumula cientos de miles de seguidores, con quienes comparte constantemente actualizaciones sobre sus proyectos, aventuras y colaboraciones.

Su popularidad trascendió fronteras, consolidándose en Guatemala y otros países de Latinoamérica, en gran parte gracias a su participación en el proyecto "Hello Muchá", que lanzó junto a su esposo Josy Esteban.

A través de esta iniciativa, Deanna Melillo logró establecer una conexión profunda con miles de personas, gracias a su estilo espontáneo y a la interesante fusión cultural que proyecta. Esta faceta de su carrera ha sido fundamental para expandir su alcance y diversificar su audiencia.

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