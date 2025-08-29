 Selena Gomez deslumbra en bikini blanco y velo de novia
Farándula

Selena Gomez publica foto en sexy bikini blanco y velo de novia

La cantante compartió detalles de su despedida de soltera en Cabo San Lucas, donde estuvo acompañada de sus mejores amigas.

Compartir:
Selena Gomez, Instagram
Selena Gomez / FOTO: Instagram

Selena Gomez está lista para dar el "sí, acepto" con Benny Blanco. Aunque todavía no hay fecha de boda confirmada oficialmente, ella fue vista este fin de semana junto a un grupo de amigas en Cabo San Lucas, México, en lo que parecía ser su despedida de soltera.  

Lo que fue un rumor terminó siendo realidad: Selena Gomez sí celebró la semana pasada su despedida de soltera y ahora compartió fotos de esa experiencia única junto a varias de sus amigas más cercanas.  

La cantante disfrutó de unos días llenos de alegría y diversión acompañada de sus amigas más íntimas, con quienes compartió algunas de las fotos más especiales de su escapada.

Selena Gomez presumió de increíble figura con un bikini blanco, pero no se olvidó del velo de novia mientras disfrutaba de un día de playa en México.

Foto embed
Selena Gomez despedida de soltera - Instagram

En otras de las imágenes se puede ver unos globos con las letras 'Sra. Levin', el apellido de su futuro esposo, cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin, o una foto en el restaurante con un vestido blanco de cuello halter y un velo bordado con las palabras "futura novia". 

Foto embed
Selena Gomez - Instagram

A su llegada al hotel, la ex de Justin Bieber fue recibida con música mariachi mientras uno de los empleados sostenía un divertido cartel con el rostro de Benny Blanco, su futuro esposo.

Las imágenes llegan apenas 48 horas después de que su amiga Taylor Swift anunciara su compromiso con la estrella de la NFL Travis Kelce.  Swift, que ha sido amiga de Selena Gomez durante casi 20 años, no fue a su despedida, pero sí figura en la lista de invitados para asistir a su boda en septiembre.  

Selena Gomez es captada luciendo traje de baño de hilo mostrando de más

Todo parece indicar que la cantante comienza a celebrar su despedida de soltera y fue fotografiada con unas amigas en Cabo San Lucas.

Cómo conoció a su amor

La relación entre Selena Gomez y Benny Blanco evolucionó de una larga amistad y colaboración musical a una relación romántica en junio de 2023, confirmada públicamente por Selena Gomez en diciembre del mismo año.

Ambos se conocieron hace más de una década, trabajando juntos en canciones como "Same Old Love" y "I Can't Get Enough".

La relación se hizo más pública con su primera aparición en los Emmy 2024, y su amor ha sido descrito por la estrella como el más seguro que ha vivido, con una base de respeto y apoyo mutuo. 

A Selena Gomez y Benny Blanco los une algo más que la música, y es el gusto por la cocina. Mientras ella es la protagonista de Selena + Chef, de Max; él publicó su propio libro de cocina, Open Wide, en abril de 2024.

En Portada

Captan en video violento asalto a mujer a plena luz del día en zona 1t
Nacionales

Captan en video violento asalto a mujer a plena luz del día en zona 1

06:23 AM, Ago 29
Se definió la fase de liga de la UEFA Europa Leaguet
Deportes

Se definió la fase de liga de la UEFA Europa League

08:03 AM, Ago 29
Dan seguimiento a denuncia por desaparición de bebé en hospitalt
Nacionales

Dan seguimiento a denuncia por desaparición de bebé en hospital

07:53 AM, Ago 29
Yolanda Andrade asegura que no le queda mucho tiempo de vidat
Farándula

Yolanda Andrade asegura que no le queda mucho tiempo de vida

05:50 AM, Ago 29

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadEE.UU.Copa CentroamericanaFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos