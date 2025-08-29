Selena Gomez deslumbra en bikini blanco y velo de novia

Selena Gomez está lista para dar el "sí, acepto" con Benny Blanco. Aunque todavía no hay fecha de boda confirmada oficialmente, ella fue vista este fin de semana junto a un grupo de amigas en Cabo San Lucas, México, en lo que parecía ser su despedida de soltera.
Lo que fue un rumor terminó siendo realidad: Selena Gomez sí celebró la semana pasada su despedida de soltera y ahora compartió fotos de esa experiencia única junto a varias de sus amigas más cercanas.
La cantante disfrutó de unos días llenos de alegría y diversión acompañada de sus amigas más íntimas, con quienes compartió algunas de las fotos más especiales de su escapada.
Selena Gomez presumió de increíble figura con un bikini blanco, pero no se olvidó del velo de novia mientras disfrutaba de un día de playa en México.
En otras de las imágenes se puede ver unos globos con las letras 'Sra. Levin', el apellido de su futuro esposo, cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin, o una foto en el restaurante con un vestido blanco de cuello halter y un velo bordado con las palabras "futura novia".
A su llegada al hotel, la ex de Justin Bieber fue recibida con música mariachi mientras uno de los empleados sostenía un divertido cartel con el rostro de Benny Blanco, su futuro esposo.
Las imágenes llegan apenas 48 horas después de que su amiga Taylor Swift anunciara su compromiso con la estrella de la NFL Travis Kelce. Swift, que ha sido amiga de Selena Gomez durante casi 20 años, no fue a su despedida, pero sí figura en la lista de invitados para asistir a su boda en septiembre.
Cómo conoció a su amor
La relación entre Selena Gomez y Benny Blanco evolucionó de una larga amistad y colaboración musical a una relación romántica en junio de 2023, confirmada públicamente por Selena Gomez en diciembre del mismo año.
Ambos se conocieron hace más de una década, trabajando juntos en canciones como "Same Old Love" y "I Can't Get Enough".
La relación se hizo más pública con su primera aparición en los Emmy 2024, y su amor ha sido descrito por la estrella como el más seguro que ha vivido, con una base de respeto y apoyo mutuo.
A Selena Gomez y Benny Blanco los une algo más que la música, y es el gusto por la cocina. Mientras ella es la protagonista de Selena + Chef, de Max; él publicó su propio libro de cocina, Open Wide, en abril de 2024.