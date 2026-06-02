Mini Neto Bran: Controversia y Atención en Redes

Un pequeño caracterizado como el alcalde de Mixco, Neto Bran, se convirtió en tendencia en redes sociales. Lo anterior, luego de protagonizar una peculiar visita al despacho municipal, generando todo tipo de reacciones entre los internautas.
Durante las últimas horas comenzaron a circular varios videos en distintas plataformas digitales donde se observa al menor llegar al lugar completamente inspirado en el mandatario mixqueño. Lo que más llamó la atención fue el nivel de detalle en su caracterización en su visita a la alcaldía.
@kimy_gt
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El llamado "Mini Neto Bran" apareció luciendo un elegante traje negro, acompañado de gafas oscuras, audífonos y hasta una taza, elementos que suelen relacionarse con la imagen pública del alcalde. Las imágenes rápidamente se viralizaron y desataron una ola de comentarios en redes sociales.
Mientras algunos destacaron la creatividad y el esfuerzo detrás del atuendo del pequeño, otros no tardaron en abrir el debate sobre la figura política y el impacto que genera en la población, especialmente entre los más jóvenes. "Se parece demasiado", "Hasta los gestos tiene", "Qué nivel de producción" y "Mini Neto se robó el show", fueron parte de las reacciones que inundaron las publicaciones compartidas por usuarios y páginas locales.
Mini Neto Bran estaba en todo
El video mostró el momento en que el pequeño ingresó al despacho para conocer personalmente a Neto Bran, una escena que provocó sonrisas y curiosidad entre los asistentes. Muchos coincidieron en que cada detalle fue cuidadosamente preparado para lograr una representación fiel del alcalde.
Neto Bran, conocido por su activa presencia en redes sociales y su estilo particular de comunicación, ha logrado posicionarse como una de las figuras políticas más mediáticas del país.
El alcalde de Mixco suele compartir contenido relacionado con proyectos municipales, actividades comunitarias y momentos personales, manteniendo una constante interacción con sus seguidores. Precisamente esa exposición digital podría explicar por qué la aparición del "Mini Neto Bran" generó tanto revuelo.