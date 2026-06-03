Exposición Juannio 2026: 160+ Obras de Artistas Internacionales

Juannio 2026 llega a la Ciudad de Guatemala con una exposición gratuita que reúne más de 160 obras de arte latinoamericano, incluyendo la participación de creadores emergentes y consolidados de todo el continente.
Esta actividad cultural, considerada una de las vitrinas artísticas más importantes de la región, también promueve una causa social al recaudar fondos para programas que benefician a más de 1,500 niños y jóvenes del Instituto Neurológico de Guatemala.
En su edición número 62, Juannio reafirma su compromiso con el impulso y visibilización del talento artístico guatemalteco e internacional.
De acuerdo con los organizadores, el evento seleccionó 46 obras a través de una convocatoria histórica que recibió cerca de 300 propuestas de jóvenes artistas, quienes ahora exhiben su trabajo junto a reconocidos referentes como Efraín Recinos, Rodolfo Abularach y Max Saravia Gual.
El listado de participantes incluye a creadores de Guatemala, Colombia, Estados Unidos, Holanda, Japón, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Panamá, México, España e Italia. En total, 161 piezas de 129 artistas estarán disponibles para que el público conozca las tendencias contemporáneas del arte plástico latinoamericano.
- Entre los representantes de El Salvador figuran Fredy Araujo, Melina Grande, Mauricio López, Celina Morales, Amber Adela Rose, Saulazar y Xhé.
- Holanda estará representada por Kelt Van Meurs y Japón por Tomo Kobayashi.
- De Panamá expondrán Annie Ríos y Alexander Wtges.
- El grupo guatemalteco incluye nombres como Justo Abascal, Fabiola Aguirre, Valeria Avilés, Adrián Bautista, Mafer Cabrera, Gabriel Isaac De León, Bryndon Díaz, Nancy Díaz, Luis Alejandro González, Fredy Enrique Rangel Quiñónez, entre otros.
Una exposición a beneficio de la niñez guatemalteca
La principal finalidad del evento es recaudar fondos a través de la venta de obras para el Instituto Neurológico de Guatemala. Esta institución apoya a niños y jóvenes con discapacidad intelectual y autismo de familias de escasos recursos, procurando su desarrollo, formación e inclusión activa en la sociedad.
Las actividades de la exposición buscan involucrar al público con diferentes alternativas: habrá visitas guiadas todos los jueves a las 10:30 a.m., permitiendo que los asistentes profundicen en el significado de las piezas.
Asimismo, el domingo 7 de junio se realizará un "Sunday Funday", un evento familiar con degustaciones gastronómicas y recorridos especiales en la terraza del museo, disponible de 10:30 a.m. a 4:00 p.m.
Juannio 2026 se desarrollará del 28 de mayo al 12 de julio en el Museo Miraflores, localizado en la 7a. calle 21-55, Zona 11, Ciudad de Guatemala.
La exposición está abierta de martes a domingo, entre las 9:00 a.m. y 7:00 p.m., y la entrada es libre para todo el público.
Los organizadores recomiendan apartar la fecha y compartir la invitación con quienes disfrutan el arte, recordando que el acceso no tiene costo y todas las actividades están pensadas para que la comunidad disfrute y participe activamente.