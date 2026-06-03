 Miss Bumbum busca ser novia del Mundial con mil estampas
Farándula

Miss BumBum cubre su cuerpo con más de mil estampas y busca ser la Novia del Mundial

La ganadora de Miss Bumbum 2025 apareció cubierta con más de mil estampas de futbolistas y ya sueña con convertirse en una de las grandes figuras virales rumbo al Mundial 2026.

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Kerolay Chaves Miss Bum Bum, Redes sociales
Kerolay Chaves Miss Bum Bum / FOTO: Redes sociales
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A poco más de un año del inicio del Mundial 2026, las redes sociales comienzan a llenarse de figuras, campañas y personajes que buscan robarse la atención de los aficionados al fútbol. Una de las más comentadas en los últimos días es Kerolay Chaves, influencer brasileña y ganadora de Miss Bumbum 2025, quien sorprendió con una producción inspirada completamente en el universo futbolístico.

La creadora de contenido publicó una serie de fotografías donde aparece cubierta con más de mil cromos o estampas de futbolistas internacionales, una propuesta que rápidamente se viralizó en plataformas como Instagram, TikTok y X.

La influencer aseguró que el objetivo de la sesión era rendir homenaje al ambiente mundialista y comenzar a posicionarse como una de las figuras virales rumbo a la Copa del Mundo que se celebrará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Siete horas para crear la producción

Según explicó la propia modelo brasileña, la elaboración de la sesión tomó alrededor de siete horas de trabajo debido a la colocación manual de cada una de las estampas.

Entre los cromos utilizados aparecían figuras internacionales como Neymar, Vinícius Júnior y otras estrellas del fútbol mundial.

Kerolay incluso desafió a sus seguidores a encontrar a determinados futbolistas escondidos dentro de la composición, una estrategia que disparó las interacciones y comentarios en sus redes sociales.

@ellitoral

⚽🔥 La influencer y creadora de contenido brasileña Kerolay Chaves volvió a captar todas las miradas con una impactante producción inspirada en el Mundial 2026. Con un diseño artístico que cubre su cuerpo y representa a futbolistas, la joven de 24 años anunció además que buscará quedarse con el título de “Musa de la Copa del Mundo 2026” 🌎📸

♬ sonido original - El Litoral

La publicación acumuló miles de "me gusta" en pocas horas y volvió a colocar su nombre entre las tendencias digitales relacionadas con el fútbol y el entretenimiento.

¿Quién es Kerolay Chaves?

Kerolay Chaves ganó notoriedad internacional tras coronarse como Miss Bumbum 2025, uno de los concursos más mediáticos de Brasil y que históricamente ha impulsado la carrera de modelos e influencers sudamericanas.

Desde entonces, la brasileña ha construido una sólida presencia digital compartiendo contenido relacionado con moda, fitness, estilo de vida y eventos deportivos.

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Kerolay Chaves - Redes sociales

Su popularidad también creció gracias a distintas polémicas y momentos virales que protagonizó en redes sociales y eventos públicos.

Actualmente, suma cientos de miles de seguidores que siguen de cerca cada una de sus publicaciones y producciones fotográficas.

Del Carnaval al fenómeno viral

Antes de esta nueva sesión mundialista, Kerolay ya había protagonizado titulares internacionales durante el Carnaval de São Paulo en 2024.

En aquel momento, la influencer reveló que tomó medidas extremas para evitar accidentes con su vestuario durante un desfile en el Sambódromo de Anhembi, una experiencia que terminó provocándole complicaciones físicas y atención médica posterior.

A pesar de las controversias, la brasileña logró mantener su nombre vigente en redes sociales y continuar expandiendo su comunidad digital.

La carrera por ser la "Novia del Mundial"

Con el Mundial 2026 acercándose, varias influencers y modelos latinoamericanas ya comienzan a competir por convertirse en las figuras virales asociadas al torneo.

Durante las últimas Copas del Mundo, personajes como Ivana Knoll, conocida mundialmente como "Miss Croacia", lograron enorme notoriedad internacional gracias a sus apariciones en estadios y redes sociales.

Ahora, Kerolay Chaves busca seguir ese camino y convertirse en una de las personalidades más comentadas del próximo Mundial.

La propia influencer dejó entrever que continuará realizando contenido relacionado con el fútbol y los grandes eventos deportivos internacionales.

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