Nieta de Paquita la del Barrio reportada como desaparecida

Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de la reconocida cantante Paquita la del Barrio, fue reportada como desaparecida en San Miguel de Allende, Guanajuato, luego de ser vista por última vez el 20 de mayo.
La búsqueda se intensificó tras la emisión de su ficha oficial, solicitando apoyo ciudadano y generando inquietud en los medios y el entorno familiar.
El Gobierno del estado de Guanajuato emitió una ficha de búsqueda para localizar a Kelly Ariadne Gerardo Grajales, quien lleva 28 años.
Al momento de su desaparición, la joven vestía un legging y una chamarra tipo rompevientos, ambos de color negro, y se encontraba descalza. Además, como señales particulares, la ficha resalta que posee varios tatuajes, entre ellos uno de un ave fénix.
La familia de Paquita la del Barrio, hasta el cierre de este reporte, no ha hecho declaraciones públicas sobre la desaparición. Las redes oficiales de la artista, a pesar de mantenerse activas tras su fallecimiento en febrero de 2025, tampoco han difundido información al respecto.
Durante la emisión del programa ‘De primera mano’, el periodista Lalo Carrillo abordó el tema, señalando el difícil momento que atraviesa la familia. Kelly Ariadne es "la hija mayor" de Miguel Gerardo Viveros, hijo primogénito de la intérprete.
El comunicador describió la situación como "una verdadera pesadilla" para los allegados a la cantante.
En pantalla, el programa mostró la ficha de búsqueda y reiteró la invitación a la ciudadanía a colaborar con información que pueda ayudar a localizar a la joven.
Presunta fuga de un centro de rehabilitación
Según versiones difundidas por medios locales, Kelly habría sido ingresada a un centro de rehabilitación tres días antes de su desaparición y, presuntamente, habría escapado del lugar. Aunque esta información no ha sido confirmada por la familia, incrementa la preocupación entorno a su paradero.
No es la primera vez que la nieta de Paquita la del Barrio se ve envuelta en controversia pública. En 2019, vivió un suceso que tuvo eco nacional cuando acusó falsamente a un chofer de aplicación de intentar secuestrarla mientras transitaba por calles de la Ciudad de México.
El diario El Universal detalló que la joven llegó incluso a lanzarse del vehículo y realizar la acusación ante autoridades, pero más tarde se determinó que la denuncia era infundada, ya que Kelly se encontraba bajo los efectos de sustancias. Cuando la policía le pidió formalizar la denuncia ante el Ministerio Público, finalmente se retractó.
Hasta ahora, no hay información oficial sobre el paradero de Kelly Ariadne Gerardo Grajales, mientras las autoridades continúan con la búsqueda y la familia permanece en silencio. El caso sigue causando preocupación y mantiene en vilo a los seguidores de la fallecida cantante.