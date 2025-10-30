Vehículo cae a río en área del puente Mocá, Suchitepéquez

Una familia se vio afectada luego de un accidente de tránsito ocurrido durante la noche del pasado miércoles, 29 de octubre, en el departamento de Suchitepéquez. El vehículo donde viajaban cayó a un río en el área del puente Brisas del Mocá, ubicado en el kilómetro 132, en Chicacao.
De acuerdo con la información compartida por los cuerpos de socorro, los afectados salieron desde Mazatenango y se dirigían hacia Santiago Atitlán, Sololá. Sin embargo, al no conocer la ruta el piloto en cierto momento se acercó a un área peligrosa, lo que generó que perdiera el control del volante y cayeran a la hondonada.
La emergencia fue atendida por personal de los Bomberos Municipales Departamentales y de la Brigada de Socorro, que reportaron que este lamentable hecho dejó seis personas heridas, cobró la vida de un niño y dejó a un hombre desaparecido, que sería el padre de familia.
Rudy Chaclán, portavoz de los bomberos Municipales Departamentales, indicó que en los primeros reportes sobre este incidente se notificaron dos personas desaparecidas, el menor de un año y un hombre de 35 años, por lo que se implementaron de inmediato las acciones de búsqueda.
En ese sentido, se llevó a cabo un rastreo y horas más tarde fue encontrado el menor, aproximadamente a un kilómetro de distancia de donde cayó el carro. Sin embargo, al evaluarlo, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.
Mientras tanto, se les brindó atención prehospitalaria a seis personas. Tres de ellas fueron trasladadas al hospital Nacional de Mazatenango por los Bomberos Municipales Departamentales, donde fueron identificadas como:
- Luisa Natalia Xicay, de 33 años.
- Paola Rebeca Xicay, de 26.
- Aleidy Siná Xicay, de 8.
Por parte de la Brigada de Socorro se ejecutó el traslado hacia un centro asistencial de dos niños, de cinco y ocho años, y de Paula Ixtamer, de 27 años.
Intensifican búsqueda para localizar a desaparecido
Durante la madrugada de este jueves fue extraído el vehículo particular que cayó al cauce del río en el área del puente Brisas del Mocá. Además, equipos de respuesta arribaron al lugar de la tragedia para continuar con la búsqueda del padre de familia.
Desde la Gobernación Departamental se continúa coordinando las acciones interinstitucionales para la atención de la emergencia. Se cuenta con 35 elementos de las distintas instituciones de socorro y seguridad, entre ellas la Policía Nacional Civil, Conred, Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales Departamentales y Vida Segura.
Se tiene previsto que, a primera hora de la mañana, y en cuanto las condiciones lo permitan, se reanuden las labores respectivas.
* Con información de Karla Marroquín y Fridel Mejicanos, Emisoras Unidas 89.7