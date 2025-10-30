 Agentes de PNC heridos en accidente en Escuintla
Agentes de PNC heridos tras accidente en Escuintla

Un camión y la motocicleta donde viajaban los agentes colisionaron.

Una mujer y hombre integrantes de la PNC viajaban en la motocicleta que fue colisionada., Bomberos Voluntarios
Una mujer y hombre integrantes de la PNC viajaban en la motocicleta que fue colisionada. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron heridos en el marco de un accidente de tránsito que se registró en horas de la mañana de este jueves, 30 de octubre, en la 3ª avenida y 4ª calle del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, en el departamento de Escuintla.

Los Bomberos Voluntarios de la localidad dieron a conocer que, en ese sector, justo en el área de la esquina de la calle, se registró una colisión en la que se vieron involucrados el conductor de un camión y los policías que viajaban a bordo de una motocicleta de la entidad de seguridad.

La institución de socorro recibió alertas con respecto a este incidente. Los transeúntes solicitaron apoyo tras observar que había personas heridas después del fuerte choque.

Policías trasladados al hospital

"Los técnicos en urgencias médicas de la 18ª compañía se movilizaron de inmediato y constataron que dos agentes de la Policía Nacional Civil estaban tirados en la banqueta", explicó un portavoz de la institución.

Añadió que se les brindó atención prehospitalaria debido a que presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo, heridas y fracturas. Tras estabilizarlos, ambos fueron trasladados a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Santa Lucía Cotzumalguapa para su atención médica.

Los pacientes fueron identificados como: Vanessa Yanira Nájera Nájera, de 25 años de edad; y Roberto Carlos Ortiz Solval, de 27.

Hasta el momento, se desconocen las causas de este percance. En las fotografías difundidas por los bomberos se puede observar que el camión tenía el vidrio frontal destruido y que la motocicleta de la PNC quedó parcialmente bajo la parte frontal del vehículo de transporte de carga.

Foto embed
Los agentes de la PNC resultaron con golpes y fracturas tras el accidente en Escuintla. - Bomberos Voluntarios

Accidente en Suchitepéquez

En las últimas horas se registró un accidente de tránsito en Suchitepéquez, el cual cobró la vida de un niño de un año de edad y dejó a seis personas heridas y una desaparecida. Esto se dio luego que el vehículo donde viajaban cayó a un río.

El incidente ocurrió en el kilómetro 132 de Chicacao, en el área del puente Mocá, donde continúan las labores de búsqueda para ubicar al hombre de 35 años, padre del bebé fallecido.

