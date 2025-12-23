Leandro de Souza sorprende con su cambio sin tatuajes

Durante años, Leandro de Souza fue conocido como el hombre "más tatuado de Brasil". Su imagen, marcada por más de 170 tatuajes que cubrían aproximadamente el 95% de su cuerpo, lo convirtió en una figura viral dentro y fuera de las redes sociales.
Sin embargo, en 2025 volvió a captar la atención pública por una razón completamente distinta: su radical transformación tras iniciar un proceso de eliminación de tatuajes con láser.
Originario de Bagé, una ciudad ubicada en el estado de Rio Grande do Sul, en la frontera con Uruguay, De Souza sorprendió recientemente al compartir imágenes de su quinta sesión de eliminación láser en el rostro. Las fotografías muestran un cambio tan notable que muchos de sus seguidores aseguraron que apenas podían reconocerlo.
El proceso que lo cambió todo
La decisión de eliminar sus tatuajes surgió tras una profunda transformación personal. Hace aproximadamente dos años, Leandro se convirtió al cristianismo evangélico, un cambio que marcó un antes y un después en su vida.
Desde entonces, inició un camino de reconstrucción personal que lo llevó a replantearse su imagen y su pasado.
El procedimiento más reciente se llevó a cabo a finales de agosto en el municipio de Franco da Rocha, en el estado de São Paulo. Según explicó el propio Leandro en entrevistas a medios locales, las sesiones de eliminación son realizadas de manera gratuita por un grupo de profesionales que decidieron apoyarlo tras conocer su historia de vida.
De Souza detalló que el tratamiento completo podría requerir alrededor de ocho sesiones para eliminar por completo los tatuajes y las manchas restantes en el rostro. Después de cada sesión, debe seguir un estricto protocolo de cuidados, que incluye la aplicación de ungüentos, el uso de hielo para reducir la inflamación y la recomendación de evitar la exposición directa al sol. Además, asegura que la práctica regular de ejercicio físico ha contribuido a acelerar el proceso de eliminación de los pigmentos.
Reacciones en redes sociales
Las imágenes compartidas en su cuenta de Instagram generaron una avalancha de comentarios. Muchos usuarios destacaron no solo el cambio físico, sino también el proceso personal que hay detrás.
Mensajes como "te has convertido en una nueva persona" y "un nuevo hombre" se repitieron entre los comentarios, reflejando el impacto que su transformación tuvo en quienes lo han seguido durante años.
Para algunos, el cambio simboliza una segunda oportunidad; para otros, una muestra de fortaleza personal y voluntad de dejar atrás una etapa marcada por excesos y dificultades.
Una historia marcada por la tinta
Leandro de Souza comenzó a tatuarse a los 13 años. Lo que inició como una expresión de identidad se convirtió con el tiempo en una obsesión que lo llevó a cubrir casi la totalidad de su cuerpo durante más de dos décadas.
Su caso fue registrado oficialmente en un evento internacional celebrado en Santa Rosa, en el noroeste de Rio Grande do Sul, donde fue reconocido por la cantidad de tatuajes que llevaba.
Sin embargo, detrás de esa imagen extrema se escondía una historia personal compleja. El acercamiento de Leandro a la religión evangélica ocurrió en un momento de gran vulnerabilidad, cuando vivía en un albergue municipal de su ciudad natal.
Fue allí donde, según su propio testimonio, encontró un nuevo propósito y comenzó a reconstruir su vida.
En una de sus publicaciones más recientes, Leandro también decidió compartir un aspecto doloroso de su historia personal. A través de un testimonio en redes sociales, confesó que fue víctima de abuso sexual durante su infancia, una experiencia que, según explicó, marcó profundamente su comportamiento y sus decisiones durante muchos años.
Este testimonio generó mensajes de apoyo y solidaridad por parte de seguidores que valoraron su valentía al hablar públicamente sobre un tema tan sensible.
Un nuevo comienzo
Además de los cambios físicos y espirituales, la vida de Leandro también ha mostrado avances en el ámbito laboral. Hace aproximadamente tres meses logró obtener un empleo formal y actualmente trabaja como vendedor en una óptica de su municipio, un paso que él mismo considera fundamental para su estabilidad y crecimiento personal.
Hoy, lejos de la imagen que lo hizo famoso, Leandro de Souza se presenta como un hombre en proceso de sanación y transformación. Su historia, marcada por la tinta, el dolor y ahora la reconstrucción, se ha convertido en un testimonio que sigue generando conversación y reflexión en 2025.
