 Chejencio denuncia extraño problema en Airbnb
Farándula

El influencer guatemalteco Chejencio denuncia "rara" situación en Airbnb

El creador de contenido compartió un video en el que expuso un inconveniente relacionado con un hospedaje.

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Chejencio, Chejencio
Chejencio / FOTO: Chejencio
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El creador de contenido guatemalteco Chejencio volvió a dar de qué hablar en las redes sociales. Lo anterior, luego de compartir un video en el que denunció una situación que vivió recientemente con una reserva de Airbnb.

El influencer explicó a sus seguidores que, tras alquilar un apartamento para hospedarse durante un viaje, recibió una inesperada solicitud de pago adicional que considera injustificada. Según relató en el clip, desde el inicio informó a la plataforma y al anfitrión que viajaría acompañado de tres personas más.

@chejencio

🚨 ¿A ustedes también les ha pasado esto? Me quieren cobrar $200 en Airbnb SIN ninguna justificación 🤯 Nunca me dijeron nada durante la estadía, todo estaba en orden… y ahora salen con este cobro de la nada 😡 ¿Esto es normal o me quieren ver la cara? 👀 Porque sinceramente… NO PIENSO PAGAR ALGO INJUSTO Déjenme en los comentarios: 👉 ¿Qué harían ustedes en mi lugar? #airbnb ViaViajesoblemas

♬ sonido original - Chejencio

Sin embargo, tras su llegada al lugar surgió una confusión relacionada con la cantidad de huéspedes, lo que derivó en un cobro extra de 200 dólares. Chejencio explicó que el propietario del alojamiento argumentó que el apartamento había sido reservado para menos personas de las que finalmente se hospedaron.

No obstante, el creador de contenido decidió revisar cuidadosamente las condiciones de la publicación y encontró un detalle que llamó poderosamente su atención. De acuerdo con lo mostrado en el video, dentro de las políticas del alojamiento se especificaba que el apartamento tenía capacidad para cuatro huéspedes, por lo que consideró que el cobro adicional no tenía fundamento.

Más de Chejencio

Para respaldar su postura, compartió capturas y detalles de la información que aparecía en la plataforma. "Yo no voy a pagar esos 200 dólares", expresó el influencer, dejando claro que no estaba dispuesto a asumir un cargo que considera incorrecto.

Sus declaraciones rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, quienes se dividieron entre quienes respaldaron su postura y quienes señalaron que podría tratarse de un malentendido entre ambas partes. El video acumuló miles de reproducciones en pocas horas y abrió el debate sobre la importancia de revisar cuidadosamente las políticas de hospedaje antes de realizar una reserva.

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Muchos usuarios aprovecharon para compartir experiencias similares en plataformas de alquiler vacacional. Chejencio es uno de los creadores de contenido más populares de Guatemala. A lo largo de los años ha construido una sólida comunidad en redes sociales.

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