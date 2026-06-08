Demisexualidad: Definición y respaldo de Roger González

La reciente declaración del conductor mexicano Roger González sobre su orientación sexual ha despertado la curiosidad de miles de personas en redes sociales. El también actor reveló que se identifica como demisexual, un término que, aunque cada vez es más conocido, sigue generando dudas entre quienes no están familiarizados con él.
Roger González compartió su experiencia durante una entrevista en un podcast, donde explicó que para él la atracción física no surge de inmediato, sino que necesita construir primero una conexión emocional con la otra persona. Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y abrieron el debate sobre la demisexualidad y las distintas formas en que las personas experimentan el deseo y las relaciones afectivas.
Según especialistas y organizaciones dedicadas al estudio de la sexualidad, la demisexualidad forma parte del espectro de la asexualidad. Las personas demisexuales pueden experimentar atracción sexual, pero esta generalmente aparece únicamente después de haber desarrollado un vínculo emocional profundo con alguien.
Esto significa que no suelen sentir atracción sexual a primera vista ni basarse únicamente en la apariencia física. A diferencia de otras orientaciones, la demisexualidad no está relacionada con el género de las personas hacia quienes se siente atracción, sino con la forma en que surge dicha atracción.
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Es decir, una persona demisexual puede ser heterosexual, homosexual, bisexual o de cualquier otra orientación, pero necesita una conexión emocional previa para desarrollar interés sexual. Los expertos señalan que no existe una regla fija sobre cuánto tiempo debe pasar para que se forme ese vínculo emocional.
Cada persona vive la demisexualidad de manera distinta y lo que para alguien representa una conexión profunda puede variar significativamente para otra persona.Tras la repercusión de sus declaraciones, Roger González reaccionó con humor al interés mediático que generó el tema.
El conductor comentó que pensaba que su forma de experimentar las relaciones era algo común, sin imaginar que despertaría tantas preguntas entre sus seguidores y los medios de comunicación.