Actor de 'How I Met Your Mother' condenado por asesinato

El actor Nick Pasqual, recordado por su participación en la popular serie How I Met Your Mother, fue condenado a 32 años de prisión. Lo anterior, luego de ser declarado culpable de intentar asesinar a su expareja, la maquilladora de Hollywood Allie Shehorn.
El caso ha generado gran impacto en la industria del entretenimiento y en la opinión pública debido a la gravedad de los hechos. La sentencia fue emitida por un tribunal de Los Ángeles tras varios meses de proceso judicial.
Pasqual, de 36 años, fue hallado culpable de múltiples delitos relacionados con un violento ataque ocurrido en mayo de 2024 contra Shehorn, quien logró sobrevivir pese a las graves heridas sufridas. De acuerdo con las investigaciones presentadas durante el juicio, la víctima había solicitado previamente una orden de alejamiento debido a comportamientos violentos por parte del actor.
Sin embargo, la situación escaló hasta convertirse en uno de los casos de violencia doméstica más comentados de los últimos años en Hollywood. Allie Shehorn es una reconocida maquilladora de efectos especiales que ha participado en importantes producciones cinematográficas, entre ellas Rebel Moon y Babylon.
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Según los reportes judiciales, el ataque ocurrió dentro de la vivienda de la artista en California. Tras la agresión, Pasqual intentó abandonar el estado y fue detenido posteriormente por las autoridades.
El jurado encontró culpable al actor por cargos que incluyen intento de asesinato, allanamiento de morada y violencia doméstica, entre otros delitos graves. La condena de 32 años busca enviar un mensaje contundente sobre la severidad con la que la justicia estadounidense castiga este tipo de agresiones.
Aunque Nick Pasqual tuvo una carrera discreta dentro de la televisión y el cine, muchos espectadores lo recuerdan por su breve aparición en la exitosa comedia How I Met Your Mother, una de las series más populares de las últimas décadas.
Su nombre también estuvo vinculado a otros proyectos de televisión y producciones independientes.