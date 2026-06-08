Quién mató a Paco Stanley: Investigación y motivos del crimen

Nuevas revelaciones en torno al asesinato de Paco Stanley han sacudido nuevamente al público mexicano, a 27 años de su muerte, al aportar detalles inéditos sobre la presunta identidad del autor material y el móvil que podría haber estado detrás de uno de los crímenes más recordados en la televisión nacional.
Paco Stanley, figura icónica de la pantalla chica en los años 90, fue asesinado el 7 de junio de 1999 tras un ataque armado en la Ciudad de México.
Desde aquel día, la noticia marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo y provocó distintas hipótesis y debates acerca de las causas y los responsables del atentado.
Con el paso de los años, el caso de Paco Stanley se sigue debatiendo y modificando conforme surgen nuevas investigaciones y reconstrucciones.
Recientemente, el productor Juan Carlos Uribe reveló conclusiones novedosas basadas en una investigación documental.
Estas aportaciones rescatan elementos que reavivan la polémica sobre los posibles motivos y la identidad de quienes habrían participado.
En esta línea, la investigación de Uribe descarta la supuesta relación de Paco Stanley con cárteles, una versión que rondó durante décadas, y centra la atención en un conflicto económico.
Según los datos recuperados por el productor, el detonante del crimen habría sido una deuda millonaria no saldada. Este conflicto financiero aparentemente habría generado tensiones previas que culminaron en el trágico ataque.
¿Cuál sería el móvil detrás del asesinato?
De acuerdo con la información surgida de este nuevo documental, Paco Stanley habría recibido a finales de los años ochenta cuatro millones de dólares para lavar y nunca regresó ese dinero.
Esta situación, de acuerdo con la investigación, habría producido un entorno de presión y amenazas previo al fatídico episodio.
La versión profundiza en que el origen del problema no fue por vínculos con grupos delictivos organizados, sino por complicaciones económicas de alto nivel. Así, se ofrece una nueva perspectiva sobre lo que podría haber desencadenado la violenta muerte del conductor.
Uno de los puntos más destacados de estas revelaciones recientes es la presunta identificación de la persona responsable de disparar contra Paco Stanley. Según Uribe, el hombre detrás del atentado fue Carlos Acevedo, conocido como "El Pato", quien ya habría fallecido.
El productor afirmó en su investigación: "Esa persona ya no vive... se llama Carlos Acevedo, alias el Pato".
La aparición de este nombre añade un nuevo giro al relato judicial y mediático del caso, ya que hasta la fecha no existía una identificación clara y confirmada del autor material por vías oficiales.