Paulina Rubio Desalojada de su Mansión en Miami por Deuda

Un nuevo y oscuro capítulo llega a la vida de Paulina Rubio meses después del pleito legal con su ex, Nicolás Vallejo, por supuesto maltrato a su hijo.
Ahora la cantante ha sido acusada de ser una inquiokupa después de haber recibido una demanda judicial presentada ante la corte de Miami de parte del que ha sido su arrendador.
*Inquiocupa: Se refiere a aquellos inquilinos que, tras firmar un contrato de alquiler y ocupar el inmueble de manera legítima, dejan de pagar la renta pero continúan residiendo en la vivienda.
La persona acusa a Paulina Rubio de incumplir las condiciones del contrato de alquiler de una exclusiva propiedad que se encuentra ubicada en una de las zonas más lujosas de Miami, y que está valorada en más de 17 millones de dólares.
Según la demanda, la artista de 54 años habría dejado de pagar dos meses de renta, sumando alrededor de 70 mil dólares, lo que ya constituiría un incumplimiento contractual.
Además, el arrendador habría señalado que Paulina Rubio permaneció 15 días adicionales en la casa luego de la expiración del contrato, sin permiso, lo cual en Florida puede considerarse "ocupación ilegal". La deuda ascendería a más de 110,000 dólares, desglosados de la siguiente manera:
- 70,000 dólares: correspondientes a dos meses de renta impaga.
- 35,000 dólares: por los 15 días adicionales que permaneció en la propiedad sin autorización.
- 5,259 dólares: por reparaciones de daños a la propiedad.
"Paulina dañó la propiedad y la dejó en condiciones insalubres más allá del desgaste normal, incluidos, entre otros, daños en la puerta de la cocina biplegable, paredes, césped, asientos de inodoros, cubiertas de salida, sofás y vidrios de las puertas. Además de dejar la propiedad en condiciones insalubres", se revela en la demanda.
Más problemas
Paulina Rubio enfrenta otras batallas legales que han sido mediáticas. Uno de los conflictos más destacados es el que mantiene con su expareja Nicolás Vallejo-Nágera (Colate), por la custodia del hijo que tienen en común.
Este proceso lleva años y ha involucrado múltiples audiencias judiciales. Además, Rubio ha sido acusada de agresión física a su hijo menor de edad, lo que ha complicado aún más su situación legal.
También ha tenido demandas menores por incumplimientos contractuales, pero éstas se han documentado en años previos.
Un ejemplo es una demanda derivada del impago por servicios profesionales, aunque ese caso concreto no parece estar directamente conectado con los más recientes escándalos inmobiliarios. Estas disputas legales han afectado su imagen pública y su estabilidad personal.