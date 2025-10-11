Inter Miami busca reunir a Messi, Suárez y Neymar en la MLS

Inter Miami podría revivir uno de los tridentes ofensivos más famosos de la historia del futbol: Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar, conocido como "MSN". El club de la MLS ya cuenta con Messi, Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, pero con la salida prevista de los últimos dos al final de la temporada, el equipo propiedad de David Beckham apunta a reforzar su delantera con Neymar.
Según reportes, Neymar podría unirse a Inter Miami tan pronto como en enero, una vez finalice su contrato con Santos. El brasileño ocuparía el lugar en el ataque que quedaría libre junto a Messi y Suárez, mientras que Sergio Reguilón, vinculado al club, podría suplir la posición de Jordi Alba en la defensa.
La llegada de Neymar no solo fortalecería el ataque, sino que también le permitiría recuperar su mejor nivel tras un período complicado en Al-Hilal, donde las lesiones y la falta de ritmo afectaron su desempeño y lo alejaron de la selección brasileña.
MSN y sus años dorados en el Barcelona
El trío MSN es recordado por sus tres años dorados en el Barcelona, donde lograron dos títulos de La Liga, tres Copas del Rey consecutivas, una Liga de Campeones, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes. Además, acumularon 364 goles y 174 asistencias, consolidándose como uno de los ataques más letales del fútbol moderno. Reunirlos nuevamente en la MLS sería un golpe mediático y una apuesta deportiva de alto nivel.
Para Neymar, la proximidad de la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, podría influir en su decisión. Jugar en la MLS le permitiría mantenerse en forma y visibilidad para el entrenador brasileño, quien hasta ahora lo ha dejado fuera de las convocatorias. Un traslado a Miami sería una oportunidad para revitalizar su carrera y volver a brillar junto a Messi y Suárez.
Si Inter Miami concreta la llegada de Neymar, no solo reforzaría su delantera, sino que también atraerá la atención mundial y elevará la MLS a un nuevo nivel de competitividad y espectáculo, consolidando al club como referente internacional en el futbol.