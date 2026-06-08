 Xibalbá Popol Wuj en Escenario con 20 Artistas Guatemaltecos
Farándula

"Xibalbá | Ir y Volver" llevará el Popol Wuj al escenario con más de 20 artistas guatemaltecos

El viaje de los héroes gemelos Hunahpú e Ixbalanqué llegará al escenario en una experiencia única que fusiona música, danza y tradición. Si deseas asistir, aquí te contamos todos los detalles de esta presentación.

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Xibalbá | Ir y Volver, Redes sociales
Xibalbá | Ir y Volver / FOTO: Redes sociales
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La riqueza de la cosmovisión maya y una de las narraciones más importantes de la literatura mesoamericana llegarán al escenario del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias con "Xibalbá | Ir y Volver", una propuesta artística que fusiona música, voz y danza para reinterpretar uno de los episodios más emblemáticos del Popol Wuj.

La puesta en escena formará parte de las actividades del Festival de Junio 2026 y reunirá a más de 20 artistas guatemaltecos en una producción que busca acercar al público a las raíces culturales del país mediante una experiencia sensorial y contemporánea.

Un viaje al inframundo maya

Inspirado en el relato de Hunahpú e Ixbalanqué, los héroes gemelos del Popol Wuj, el espectáculo recrea el descenso a Xibalbá, el inframundo maya, donde deberán enfrentarse a diversas pruebas impuestas por los señores de la oscuridad.

Más allá de la historia mitológica, la propuesta plantea una reflexión sobre los procesos de transformación que experimentan los seres humanos a lo largo de la vida. El miedo, la muerte, el aprendizaje y la renovación se convierten en elementos centrales de una narrativa que conecta la tradición ancestral con las experiencias contemporáneas.

A través de la música y el movimiento, "Xibalbá | Ir y Volver" busca transmitir el simbolismo profundo que caracteriza a uno de los textos fundacionales de la cultura maya quiché.

Una fusión de tradición y modernidad

Uno de los principales atractivos del montaje es la combinación de elementos tradicionales con lenguajes artísticos contemporáneos.

La composición musical incorpora sonidos de marimba, instrumento nacional de Guatemala, junto con arreglos para cuerdas y recursos de la escritura musical moderna, creando una atmósfera sonora que acompaña el recorrido de los personajes por el mundo de Xibalbá.

La propuesta también integra coreografías y recursos teatrales que permiten construir una experiencia inmersiva para los espectadores, resaltando la fuerza visual y simbólica de la obra.

Más de 20 artistas nacionales en escena

El espectáculo contará con la participación de 21 artistas guatemaltecos, entre ellos 14 músicos y seis bailarines profesionales con amplia trayectoria en el ámbito artístico nacional.

La música original fue creada por el compositor Sergio Valle, quien además asumirá la dirección musical de la producción. La dirección escénica estará a cargo de Giovanni Meléndez, mientras que la dirección coreográfica será responsabilidad de Lizette Mertins.

La combinación de estos talentos busca ofrecer una propuesta de alto nivel artístico que destaque la riqueza cultural de Guatemala y la vigencia de las historias contenidas en el Popol Wuj.

Parte del Festival de Junio 2026

"Xibalbá | Ir y Volver" forma parte de la programación oficial del Festival de Junio, una de las celebraciones culturales más importantes del país, organizada en el marco del aniversario del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

La edición 2026 contempla más de 60 actividades artísticas entre conciertos, exposiciones, obras teatrales y espectáculos multidisciplinarios que se desarrollarán a lo largo del mes.

Fecha y boletos

La presentación se realizará el viernes 12 de junio de 2026 a las 20 horas en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Los boletos tienen un costo de Q100 y ya se encuentran disponibles para el público a través de los canales oficiales del Festival de Junio.

Con esta propuesta, el público tendrá la oportunidad de redescubrir una de las historias más representativas del patrimonio cultural guatemalteco mediante una puesta en escena que combina arte, tradición y contemporaneidad en una sola experiencia.

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