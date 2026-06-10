 Alejandro Fernández revela lo que ocurrió con su lengua

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Farándula

Alejandro Fernández rompe el silencio y cuenta qué le pasó en la lengua

Un video viral desató preocupación entre miles de seguidores de Alejandro Fernández por el extraño aspecto de su lengua durante un concierto. Ahora el artista rompe el silencio y aclara la situación.

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Alejandro Fernández, Redes sociales
Alejandro Fernández / FOTO: Redes sociales
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La salud de Alejandro Fernández se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante los últimos días luego de que circulara un video grabado durante una de sus presentaciones, donde varios usuarios aseguraron haber notado una apariencia inusual en su lengua. Las imágenes generaron especulaciones y preocupación entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si el intérprete atravesaba algún problema médico.

Ante la creciente ola de comentarios, el propio cantante decidió poner fin a los rumores y explicar qué fue lo que realmente ocurrió. Durante un encuentro con medios de comunicación, "El Potrillo" aclaró que no enfrenta ningún problema de salud y que la situación fue producto de una simple confusión.

El video que encendió las alarmas

Todo comenzó después de que se viralizara una grabación tomada durante uno de los conciertos de su gira. En el material, algunos usuarios afirmaron observar una coloración extraña en la lengua del artista, lo que provocó diversas teorías en redes sociales.

Las imágenes rápidamente se difundieron en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde cientos de personas expresaron inquietud por el estado físico del cantante de éxitos como Me Dediqué a Perderte, Mátalas, Hoy Tengo Ganas de Ti y Caballero.

La situación alcanzó tal nivel de viralidad que varios medios de espectáculos comenzaron a cuestionar públicamente si el cantante enfrentaba algún padecimiento.

La explicación de Alejandro Fernández

Cansado de las especulaciones, Alejandro Fernández respondió directamente a las preguntas de la prensa y aseguró que todo se debió a una pastilla de miel que había consumido para cuidar su voz.

El artista explicó que ese día estaba realizando su segundo concierto consecutivo y utilizó el producto para aliviar la garganta antes de continuar con la presentación.

"Les quiero aclarar que era mi segundo concierto, me tomé una pastilla de miel y eso fue lo que pasó", explicó el cantante.

@eljunket

Alejandro Fernández causó un tremendo alboroto a su llegada al evento “México Vibra”, donde rompió el silencio sobre los intensos nervios que siente al ser el elegido para entonar el Himno Nacional en la gran apertura del Mundial 2026 ante millones de espectadores. Sin embargo, el ambiente se puso tenso cuando “El Potrillo” explotó contra un periodista que, según sus palabras, “siempre lo ha estado ching*ndo”, para aclarar de una vez por todas el video viral de su gira De Rey a Rey donde se le veía la lengua de un extraño color verdoso; el cantante aseguró que simplemente se debió a una pastilla de miel que estaba tomando. Finalmente, el intérprete dejó abierta la posibilidad de que sus hijos, Alex y Camila Fernández, formen parte del próximo álbum tributo a Don Vicente Fernández, despidiéndose con un eufórico ¡Viva México! #AlejandroFernandez #ElPotrillo #Mundial2026 #Polemica #Espectaculos

♬ original sound - Junket

Además, señaló que la cámara con la que fue grabado el video presentaba una saturación de color que terminó alterando la apariencia real de la imagen.

Molesto por los rumores

Durante la entrevista, Alejandro Fernández también expresó su incomodidad por la rapidez con la que se generaron especulaciones sobre su estado de salud.

El cantante lamentó que una situación tan sencilla terminara convirtiéndose en noticia y reiteró que se encuentra bien física y profesionalmente.

Según explicó, el desgaste vocal es algo habitual para los artistas que realizan varias presentaciones consecutivas, por lo que suele recurrir a distintos productos para proteger su voz antes de salir al escenario.

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