 Shakira y su hermano: Viral baile tras el Mundial

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
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South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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Qatar QAT
Switzerland SWI
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Canada CAN
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

Shakira se hace viral por bailar con su hermano tras su presentación en el Mundial 2026

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 cautivó con la actuación de Shakira, quien, además de brillar en el escenario, celebró bailando merengue en el Estadio Azteca.

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Shakira, EFE
Shakira / FOTO: EFE
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Shakira dio el toque de alegría y espontaneidad en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, convirtiéndose en el foco de atención tanto en el Estadio Azteca como en las redes sociales, donde millones celebraron su participación y posterior festejo sobre la cancha.

El estadio se llenó de energía desde el inicio gracias a una producción musical impresionante que reunió a artistas de talla internacional y puso en alto la presencia latina; Shakira y J Balvin encabezaron el show junto a figuras globales como Burna Boy, Alejandro Fernández, Maná, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.

Este despliegue reforzó la influencia del reguetón y los sonidos urbanos en los escenarios más exigentes del mundo musical.

Foto embed
Shakira - Shakira

La expectativa era máxima por el regreso de Shakira al evento futbolístico que la llevó al estrellato mundial en 2010 con ‘Waka Waka’.

En esta edición, la barranquillera volvió como protagonista, encargándose de dar inicio a la fiesta acompañada del nigeriano Burna Boy. 

Por primera vez, el mundo escuchó en vivo ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, marcando así un nuevo hito en la carrera de la artista colombiana.

El impacto internacional de Shakira quedó ratificado durante su actuación, donde volvió a conquistar a la audiencia global.

Sin embargo, el momento que capturó la atención de millones surgió después de su presentación oficial: la cantante bajó directamente al césped y, fiel a su estilo caribeño, se dejó llevar por la emoción bailando merengue con su hermano en medio de la cancha, bajo la mirada curiosa de asistentes y televidentes.

Colombia, presente en la banda sonora del Mundial 2026

La ceremonia de apertura celebrada en México fue la primera de tres inauguraciones distintas que marcarán esta edición histórica, junto con las que tendrán lugar en Canadá y Estados Unidos. El Mundial 2026 reúne a 48 selecciones y 104 partidos, siendo el torneo más grande realizado hasta la fecha.

Aunque Colombia no disputó el partido inaugural entre México y Sudáfrica, la presencia de Shakira y J Balvin dejó claro que la música latina continúa siendo un puente para conectar con el público mundial. 

El papel de los artistas colombianos en el show inicial confirmó la vigencia y consolidación de los géneros urbanos en los principales escenarios internacionales.

El evento fue solo el primero de tres grandes arranques festivos, uno en cada país anfitrión.

La inauguración del Mundial 2026 dejó en claro que el ritmo, la energía y la pasión de los artistas latinos, encabezados por Shakira, siguen conquistando audiencias y marcando la pauta en los eventos deportivos globales más espectaculares.

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