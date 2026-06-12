Shakira y su hermano: Viral baile tras el Mundial

Shakira dio el toque de alegría y espontaneidad en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, convirtiéndose en el foco de atención tanto en el Estadio Azteca como en las redes sociales, donde millones celebraron su participación y posterior festejo sobre la cancha.
El estadio se llenó de energía desde el inicio gracias a una producción musical impresionante que reunió a artistas de talla internacional y puso en alto la presencia latina; Shakira y J Balvin encabezaron el show junto a figuras globales como Burna Boy, Alejandro Fernández, Maná, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs y Tyla.
Este despliegue reforzó la influencia del reguetón y los sonidos urbanos en los escenarios más exigentes del mundo musical.
La expectativa era máxima por el regreso de Shakira al evento futbolístico que la llevó al estrellato mundial en 2010 con ‘Waka Waka’.
En esta edición, la barranquillera volvió como protagonista, encargándose de dar inicio a la fiesta acompañada del nigeriano Burna Boy.
Por primera vez, el mundo escuchó en vivo ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, marcando así un nuevo hito en la carrera de la artista colombiana.
El impacto internacional de Shakira quedó ratificado durante su actuación, donde volvió a conquistar a la audiencia global.
Sin embargo, el momento que capturó la atención de millones surgió después de su presentación oficial: la cantante bajó directamente al césped y, fiel a su estilo caribeño, se dejó llevar por la emoción bailando merengue con su hermano en medio de la cancha, bajo la mirada curiosa de asistentes y televidentes.
Colombia, presente en la banda sonora del Mundial 2026
La ceremonia de apertura celebrada en México fue la primera de tres inauguraciones distintas que marcarán esta edición histórica, junto con las que tendrán lugar en Canadá y Estados Unidos. El Mundial 2026 reúne a 48 selecciones y 104 partidos, siendo el torneo más grande realizado hasta la fecha.
Aunque Colombia no disputó el partido inaugural entre México y Sudáfrica, la presencia de Shakira y J Balvin dejó claro que la música latina continúa siendo un puente para conectar con el público mundial.
El papel de los artistas colombianos en el show inicial confirmó la vigencia y consolidación de los géneros urbanos en los principales escenarios internacionales.
El evento fue solo el primero de tres grandes arranques festivos, uno en cada país anfitrión.
La inauguración del Mundial 2026 dejó en claro que el ritmo, la energía y la pasión de los artistas latinos, encabezados por Shakira, siguen conquistando audiencias y marcando la pauta en los eventos deportivos globales más espectaculares.