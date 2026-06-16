Tom Holland y Zendaya: ¡Confirmado su Matrimonio Oficial!

Tom Holland decidió poner fin a los rumores y confirmó que está casado con Zendaya, luego de meses de especulaciones acerca de su relación sentimental.
En una nueva entrevista con la revista Esquire UK, el actor reveló que su matrimonio ya es una realidad y habló de la conexión única que mantiene con la protagonista de "Euphoria".
"Encontré a mi persona. Es mi mejor amiga, y soy lo más feliz que he sido estando junto a ella, pero además, nunca antes me había sentido tan respaldado y seguro. Jamás", dijo durante la entrevista.
La revelación llegó dentro del marco de una extensa charla donde el británico de 30 años abordó cómo viven juntos la exposición mediática y la presión de la industria.
Tom Holland confirmó el hecho sin rodeos. Cuando le preguntaron si algún pariente pensó que se había perdido la boda tras la circulación de imágenes creadas con inteligencia artificial, respondió:
"No, porque todos estuvieron ahí... Eso es todo lo que van a obtener de mi parte." Así cerró el tema ante la insistencia sobre detalles personales.
Fue Law Roach, estilista de confianza de Zendaya, quien primero filtró la noticia del enlace matrimonial durante una entrevista en los Actor Awards de Los Ángeles en febrero de 2026. Roach comentó con naturalidad:
"La boda ya ocurrió. ¡Te la perdiste!". En ese momento, ni Zendaya ni Holland dieron declaraciones al respecto.
Relación sólida y complicidad profesional
Aunque siempre han sido los dos extremadamente celosos de su privacidad, Tom Holland se ha saltado su propia regla de oro y no ha podido evitar deshacerse en elogios hacia su ahora esposa, de 29 años, explicando por qué su vínculo es tan indestructible:
"Nuestra industria puede generar situaciones de muchísimo estrés, y es maravilloso tener como base una relación que sabes que resistirá el paso del tiempo. Nos apoyamos mutuamente de una manera que solo nosotros podemos, porque solo nosotros entendemos lo que realmente significa vivir esta vida. Para mí, eso es un auténtico lujo", dijo.
La pareja comenzó su historia en 2016 cuando ambos rodaron "Spider-Man: de regreso a casa". Durante años, mantuvieron su relación con un perfil bajo, lejos del foco mediático.
Su primera aparición conjunta como pareja casada en la alfombra roja se dio este lunes durante la presentación de Spider-Man: Brand New Day en Madrid.