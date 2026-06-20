 Boda de Dua Lipa: Lujo y Elegancia en su Vestido Soñado

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
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Mexico MEX
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South Korea SKO
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South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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Canada CAN
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Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
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Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
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Algeria ALG
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27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

¡De ensueño! Así fue la lujosa boda de Dua Lipa con su sexy y atrevido vestido

La cantante compartió las primeras fotos de su boda con Callum Turner en Sicilia donde lució un diseño de alta costura de Chanel con detalles artesanales de lujo.

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Dua Lipa, Instagram
Dua Lipa / FOTO: Instagram
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Dua Lipa deslumbró en redes sociales al revelar las primeras imágenes oficiales de su boda con Callum Turner en Sicilia, luciendo un imponente vestido de alta costura diseñado por Chanel. 

La intérprete británica, de 30 años, compartió en Instagram las instantáneas captadas por el fotógrafo David Sims, confirmando así que su atuendo central para el gran día fue una creación exclusiva de la maison francesa.

La pareja celebró una fastuosa boda de tres días en Italia luego de su enlace civil en Londres. 

Durante la ceremonia principal, realizada el sábado 6 de junio, Dua Lipa apostó por un diseño con escote halter, espalda descubierta y una extensa cola tipo plumas.

El vestido, cuidadosamente elaborado por el atelier Atelier Montex, sobresale por incorporar 480,000 cuentas y cristales cosidos íntegramente a mano.

Además, los detalles trompe l’oeil y los bordados realizados por Lesage demandaron más de 1,150 horas de trabajo, mientras que la maison Lemarié añadió 25,000 plumas cuidadosamente dispuestas en la cola de dos metros de largo.

Foto embed
Dua Lipa - Instagram

La confección tuvo lugar en el mítico taller de Chanel en la Rue Cambon de París y, según confirmó la propia casa francesa, fue el primer vestido de novia de alta costura que Matthieu Blazy diseñó para una amiga cercana de la firma.

El look se completó con un tocado de plumas y un velo de tul de seis metros, bordado a mano con cuentas, plumas y detalles de organza cortada a mano.

Para el calzado, la cantante seleccionó zapatos de satén blanco hechos por encargo de Massaro, mientras que Turner vistió un traje de Louis Vuitton confeccionado a medida.

Celebración en una villa histórica y menú siciliano

La cita central tuvo lugar en Villa Valguarnera, una mansión del siglo XVIII en Bagheria, cerca de Palermo, conocida popularmente como la "pequeña Versalles". Durante la noche, Elton John interpretó "Your Song" para los presentes, según reportes de Vanity Fair. La fiesta incluyó fuegos artificiales y la propuesta culinaria estuvo a cargo del chef estrella Michelin, Tony Lo Coco, quien ofreció especialidades locales como:

  • Anelletti alla Norma
  • Panelle
  • Crocché
  • Cassata y cannoli como postre

Una fuente cercana a la pareja señaló a Page Six que la boda se concibió como un evento de proporciones grandiosas, reservado exclusivamente para sus invitados, quienes contaron con un hotel completo a disposición durante todo el fin de semana.

Entre los asistentes a la suntuosa boda en Sicilia figuraron reconocidas personalidades del mundo del espectáculo y la moda, como Donatella Versace, Joe Alwyn, Olivia Dean, Charli XCX, Mark Ronson, Grace Gummer y Kevin Parker, vocalista de Tame Impala.

Foto embed
Dua Lipa boda - Instagram

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