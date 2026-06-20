Boda de Dua Lipa: Lujo y Elegancia en su Vestido Soñado

Dua Lipa deslumbró en redes sociales al revelar las primeras imágenes oficiales de su boda con Callum Turner en Sicilia, luciendo un imponente vestido de alta costura diseñado por Chanel.
La intérprete británica, de 30 años, compartió en Instagram las instantáneas captadas por el fotógrafo David Sims, confirmando así que su atuendo central para el gran día fue una creación exclusiva de la maison francesa.
La pareja celebró una fastuosa boda de tres días en Italia luego de su enlace civil en Londres.
Durante la ceremonia principal, realizada el sábado 6 de junio, Dua Lipa apostó por un diseño con escote halter, espalda descubierta y una extensa cola tipo plumas.
El vestido, cuidadosamente elaborado por el atelier Atelier Montex, sobresale por incorporar 480,000 cuentas y cristales cosidos íntegramente a mano.
Además, los detalles trompe l’oeil y los bordados realizados por Lesage demandaron más de 1,150 horas de trabajo, mientras que la maison Lemarié añadió 25,000 plumas cuidadosamente dispuestas en la cola de dos metros de largo.
La confección tuvo lugar en el mítico taller de Chanel en la Rue Cambon de París y, según confirmó la propia casa francesa, fue el primer vestido de novia de alta costura que Matthieu Blazy diseñó para una amiga cercana de la firma.
El look se completó con un tocado de plumas y un velo de tul de seis metros, bordado a mano con cuentas, plumas y detalles de organza cortada a mano.
Para el calzado, la cantante seleccionó zapatos de satén blanco hechos por encargo de Massaro, mientras que Turner vistió un traje de Louis Vuitton confeccionado a medida.
Celebración en una villa histórica y menú siciliano
La cita central tuvo lugar en Villa Valguarnera, una mansión del siglo XVIII en Bagheria, cerca de Palermo, conocida popularmente como la "pequeña Versalles". Durante la noche, Elton John interpretó "Your Song" para los presentes, según reportes de Vanity Fair. La fiesta incluyó fuegos artificiales y la propuesta culinaria estuvo a cargo del chef estrella Michelin, Tony Lo Coco, quien ofreció especialidades locales como:
- Anelletti alla Norma
- Panelle
- Crocché
- Cassata y cannoli como postre
Una fuente cercana a la pareja señaló a Page Six que la boda se concibió como un evento de proporciones grandiosas, reservado exclusivamente para sus invitados, quienes contaron con un hotel completo a disposición durante todo el fin de semana.
Entre los asistentes a la suntuosa boda en Sicilia figuraron reconocidas personalidades del mundo del espectáculo y la moda, como Donatella Versace, Joe Alwyn, Olivia Dean, Charli XCX, Mark Ronson, Grace Gummer y Kevin Parker, vocalista de Tame Impala.