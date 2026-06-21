Bad Bunny: Primer Latino en Superar 1,000 Millones en Giras

Bad Bunny logró un hito histórico al convertirse en el primer artista latino en superar los mil millones de dólares recaudados únicamente por sus giras de conciertos.
La revista Billboard, referente en la industria, confirmó el dato tras analizar las cifras de la gira mundial completamente en español del cantante puertorriqueño.
El ascenso de Bad Bunny no ha sido casualidad. Desde sus primeras presentaciones entre 2017 y 2019, el artista construyó una carrera marcada por giras exitosas como "El Último Tour del Mundo" y "World’s Hottest Tour" en 2022.
Sin embargo, su actual recorrido global, la gira "DeBÍ TiRAR MÁS FOToS World Tour", lo impulsó definitivamente al tope del panorama musical.
Solo en esta última gira, Bad Bunny acumula ingresos millonarios y llena estadios en ciudades clave de Europa. Según datos de Billboard, en menos de dos semanas, más de 366 mil personas asistieron a sus conciertos en Barcelona, Lisboa y Madrid, reflejando el alcance global de su música y el poder de convocatoria que tiene entre públicos muy diversos.
El registro financiero total de la estrella suma cerca de 1,080 millones de dólares en taquilla a partir de 260 conciertos realizados desde 2017. A lo largo de esta trayectoria, superó las 6.4 millones de entradas vendidas a nivel mundial, reafirmando su posición como líder del género urbano a nivel internacional.
La gira "DeBÍ TiRAR MÁS FOToS" rompe todos los cálculos
La clave del éxito más reciente corresponde a su tour "DeBÍ TiRAR MÁS FOToS", que ya ha generado más de 360 millones de dólares y 2.4 millones de boletos vendidos en sus primeras 41 fechas.
Este nivel de convocatoria ha sorprendido incluso a los expertos de la industria, que observan la capacidad de Bad Bunny para movilizar audiencias en diferentes continentes.
Con 15 conciertos aún por celebrarse antes de cerrar oficialmente el 22 de julio en Bruselas, los analistas pronostican que el tour superará los 450 millones de dólares en recaudación cuando finalice.
El alcance de Bad Bunny en 2026 va más allá del éxito económico. El artista también se llevó el Grammy a Álbum del Año con una producción totalmente en español gracias a "DeBÍ TiRAR MÁS FOToS", otro logro sin antecedentes para la música latina.
Estos logros consolidan a Bad Bunny como una de las figuras más poderosas y reconocidas de la música global, rompiendo récords y abriendo camino para nuevas generaciones de artistas latinos en los escenarios más competitivos del mundo.