 Bad Bunny: Primer Latino en Superar 1,000 Millones en Giras

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
72
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

Bad Bunny hace historia: primer latino en superar mil millones de dólares en giras

El DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour está rompiendo récords sin haber pasado por Estados Unidos y cantando completamente en español.

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Bad Bunny, Instagram
Bad Bunny / FOTO: Instagram
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Bad Bunny logró un hito histórico al convertirse en el primer artista latino en superar los mil millones de dólares recaudados únicamente por sus giras de conciertos. 

La revista Billboard, referente en la industria, confirmó el dato tras analizar las cifras de la gira mundial completamente en español del cantante puertorriqueño.

El ascenso de Bad Bunny no ha sido casualidad. Desde sus primeras presentaciones entre 2017 y 2019, el artista construyó una carrera marcada por giras exitosas como "El Último Tour del Mundo" y "World’s Hottest Tour" en 2022.

Sin embargo, su actual recorrido global, la gira "DeBÍ TiRAR MÁS FOToS World Tour", lo impulsó definitivamente al tope del panorama musical.

Solo en esta última gira, Bad Bunny acumula ingresos millonarios y llena estadios en ciudades clave de Europa. Según datos de Billboard, en menos de dos semanas, más de 366 mil personas asistieron a sus conciertos en Barcelona, Lisboa y Madrid, reflejando el alcance global de su música y el poder de convocatoria que tiene entre públicos muy diversos.

El registro financiero total de la estrella suma cerca de 1,080 millones de dólares en taquilla a partir de 260 conciertos realizados desde 2017. A lo largo de esta trayectoria, superó las 6.4 millones de entradas vendidas a nivel mundial, reafirmando su posición como líder del género urbano a nivel internacional.

La gira "DeBÍ TiRAR MÁS FOToS" rompe todos los cálculos

La clave del éxito más reciente corresponde a su tour "DeBÍ TiRAR MÁS FOToS", que ya ha generado más de 360 millones de dólares y 2.4 millones de boletos vendidos en sus primeras 41 fechas.

Este nivel de convocatoria ha sorprendido incluso a los expertos de la industria, que observan la capacidad de Bad Bunny para movilizar audiencias en diferentes continentes.

Con 15 conciertos aún por celebrarse antes de cerrar oficialmente el 22 de julio en Bruselas, los analistas pronostican que el tour superará los 450 millones de dólares en recaudación cuando finalice.

El alcance de Bad Bunny en 2026 va más allá del éxito económico. El artista también se llevó el Grammy a Álbum del Año con una producción totalmente en español gracias a "DeBÍ TiRAR MÁS FOToS", otro logro sin antecedentes para la música latina.

Estos logros consolidan a Bad Bunny como una de las figuras más poderosas y reconocidas de la música global, rompiendo récords y abriendo camino para nuevas generaciones de artistas latinos en los escenarios más competitivos del mundo.

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