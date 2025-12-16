Mariah Carey: Éxito Navideño Más Duradero en Billboard

Mariah Carey ha logrado un hito sin precedentes en la música navideña moderna, consolidando a "All I Want For Christmas Is You" como el sencillo que más tiempo ha liderado el Hot 100 de Billboard.
Por primera vez en la historia del ranking, la canción de Mariah Carey encabeza de manera individual la lista más importante de éxitos en Estados Unidos, tras alcanzar un total acumulado de 20 semanas como número uno.
Este logro relega a "Old Town Road" de Lil Nas X y "A Bar Song (Tipsy)" de Shaboozey, quienes, hasta hace poco, compartían el récord con la artista.
La confirmación de Billboard marca un antes y un después en el dominio de los clásicos navideños en la era contemporánea.
Un fenómeno que no deja de crecer
Los analistas coinciden en que el liderazgo de "All I Want For Christmas Is You" crecerá aún más durante la temporada decembrina, gracias al impulso imparable propio de las festividades.
El consenso apunta a que la canción incrementará su influencia año tras año, extendiendo un legado que parece inquebrantable.
Aunque el tema acompaña los festejos desde 1994, su llegada al primer lugar del Hot 100 recién se produjo en diciembre de 2019, impulsada por la revolución del streaming.
Ese ascenso supuso otro récord único: la mayor escalada en la historia del listado. Desde entonces, el regreso de Mariah Carey cada diciembre se transformó en una tradición tan inevitable como la propia Navidad.
Un diciembre dominado por los clásicos
La presencia de canciones navideñas en lo más alto del Hot 100 se consolidó esta semana. Ocho temas festivos integran actualmente el top de Billboard, evidenciando la fuerza que la nostalgia musical tiene en las celebraciones.
- "All I Want For Christmas Is You" mantiene el primer lugar
- "Rockin’ Around the Christmas Tree" de Brenda Lee ocupa el segundo puesto, tras haber sido también número uno en 2023
- "Last Christmas" de Wham! figura en el tercer lugar
- "Jingle Bell Rock" de Bobby Helms, en el cuarto sitio
- "Santa Tell Me" de Ariana Grande cierra los cinco más populares
El espíritu navideño no solo domina la radio y los servicios de streaming, sino que impone una tendencia notable en las preferencias del público durante estas fechas.