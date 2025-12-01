¿Dónde ver el sorteo del Mundial en streaming?

El próximo viernes 5 de diciembre de 2025, el mundo del futbol estará atento al sorteo de la Copa Mundial 2026, que se llevará a cabo en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en Washington D.C., Estados Unidos. Guatemala y toda América Latina podrán seguir este evento histórico, que será el primero en contar con 48 selecciones tras la expansión del torneo.
El sorteo definirá la composición de los grupos, donde ya están clasificadas 42 selecciones y 22 más luchan por los seis boletos restantes a través del Repechaje Intercontinental y el Repechaje UEFA. México, Estados Unidos y Canadá, junto con los nueve mejores equipos del ranking FIFA, estarán en el Bombo 1 como cabezas de serie. Además, los grupos no podrán incluir más de un equipo de la misma confederación, salvo Europa, que puede contar con hasta dos.
Para los aficionados guatemaltecos, la cobertura en vivo iniciará a las 10:45 horas, mientras que el sorteo comenzará oficialmente a las 11:00 horas de Guatemala. La transmisión estará disponible en exclusiva por ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision en América Latina. Esta será la mejor opción para seguir en tiempo real cómo se conformarán los grupos y conocer "la suerte" de cada selección.
Otras opciones para ver el sorteo del Mundial 2026
Otras opciones para seguir el sorteo incluyen:
- Sitio oficial de la FIFA y su canal de YouTube, con transmisión en vivo internacional.
- ESPN y su plataforma de streaming para Latinoamérica, ideal para quienes prefieren comentarios en español.
- Usuarios en Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica también pueden seguir por FOX Sports y la app de Peacock para la versión en inglés o en español por Telemundo.
El sorteo marcará el inicio formal del camino hacia la Copa Mundial 2026 y permitirá a los aficionados analizar posibles rivales, planear estrategias y soñar con la clasificación de sus selecciones favoritas.