Peso Pluma y Kenia Os: Beso Candente en Billboard Latin Awards

Desde que pisaron la alfombra roja, Kenia Os y Peso Pluma fueron la pareja que se robó todas las miradas en los Premios Billboard de la Música Latina 2025
Los cantante caminaron juntos mostrándose enamorados y luciendo conjuntos de impacto que rápidamente se convirtieron en los protagonistas de la noche.
Durante la gala, Peso Pluma recibió el Premio Billboard Vanguardia. Para entregarle este honor especial estuvo su novia Kenia Os, quien habló sobre los logros del astro mexicano.
Sorprendido y feliz, el cantante de corridos subió al escenario no solo para recibir el premio, sino también para compartir un apasionado beso con Kenia.
La sorpresa de Peso Pluma fue evidente. "No sabía que el premio me lo entregaría mi amor", fueron sus primeras palabras.
Durante su discurso de agradecimiento, Peso Pluma dedicó palabras a sus fans, a su equipo de trabajo y a todos los seguidores de los corridos mexicanos.
El momento se tiñó de ternura cuando el cantante afirmó sentirse feliz de tener a Kenia Os a su lado, declarando que ella lo ha hecho "mejor novio, ser humano y jefe".
Sus looks
Peso Pluma apostó por una versión moderna del esmoquin tradicional. El intérprete de "Bellakeo" llevó la elegancia del traje negro al siguiente nivel: perfectamente estructurado, combinado con camisa blanca y moño desatado, un gesto que le aportó una actitud relajada y segura, fiel a su estilo.
Como es costumbre, el cantante mexicano complementó el conjunto, con un par de lentes oscuros y un reloj de lujo, dos elementos que se han convertido en accesorios insignia del cantante de corridos tumbados.
Por su parte, Kenia Os brilló con un espectacular vestido de transparencias que parecía sacado de un cabaret moderno. La pieza de malla y pedrería cuenta con un pronunciado escote lo que le da un aire sensual pero sofisticado a la cantante.
Entre las preguntas que la cantante contestó en la alfombra, Kenia Os mencionó haber grabado un sencillo junto a Belinda y Danna, por lo que podemos esperar una canción con las tres voces femeninas más poderosas del pop latino muy pronto.