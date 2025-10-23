Kenia Os y Peso Pluma brillan en Billboard Latin Music

La alfombra roja de los Billboard Latin Music Awards 2025 se encendió con una de las apariciones más comentadas de la noche: Kenia Os y Peso Pluma protagonizaron un romántico momento frente a las cámaras al compartir un beso durante su paso por el evento, celebrado este jueves 23 de octubre en Miami.
El gesto, captado por medios como Telemundo y Billboard, desató una ola de reacciones en redes sociales, donde los fanáticos de ambos artistas celebraron la química de la pareja y el deslumbrante atuendo de Kenia, quien lució un vestido transparente con aplicaciones brillantes, ceñido al cuerpo y de inspiración glam, que resaltó su figura y su estilo sofisticado.
Una pareja que causa sensación
El beso entre Peso Pluma y Kenia Os se ha convertido en uno de los momentos más virales de la alfombra. Aunque la pareja ha preferido mantener su relación en un perfil discreto, en los últimos meses han aparecido juntos en diversos eventos públicos y publicaciones en redes sociales, lo que ha alimentado los rumores de un noviazgo formal.
Ambos artistas comparten una conexión profesional y personal que ha captado la atención del público joven latino.
Su presencia conjunta en los Billboard Latin Music Awards no solo simboliza una historia sentimental, sino también el ascenso de una nueva generación de artistas que combinan éxito, autenticidad y carisma.
Kenia Os, cuyo nombre real es Kenia Osuna, es una cantante, compositora y empresaria mexicana nacida en Mazatlán, Sinaloa. Se dio a conocer a través de YouTube, donde comenzó su carrera como creadora de contenido antes de dar el salto definitivo a la música. Su propuesta artística mezcla pop, R&B y sonidos urbanos, con letras centradas en la independencia, el empoderamiento y el amor propio.
Desde su debut, Kenia ha consolidado una sólida base de seguidores, conocidos como "keninis", y ha alcanzado reconocimiento internacional con éxitos como Ojo x Ojo, Se Fué la Luz y Año Sabático.
En 2025, continúa destacando como una de las voces femeninas más influyentes del pop latino contemporáneo, nominada en varias categorías de los premios.
Por su parte, Peso Pluma —nombre artístico de Hassan Emilio Kabande— es uno de los artistas más importantes del género regional mexicano. Nacido en Guadalajara, Jalisco, se convirtió en un fenómeno global con temas como Ella Baila Sola, PRC y La People II.
Su estilo, que fusiona corridos tumbados con trap y reguetón, lo ha posicionado en los primeros lugares de las listas de popularidad.
En 2025, Peso Pluma no solo continúa su racha de éxitos, sino que también ha sido homenajeado con el Vanguard Award por su contribución al crecimiento internacional de la música latina.
Glamour y amor en la gran noche latina
El romántico momento entre ambos artistas se suma al ambiente de glamour y celebración que marcó la edición 36 de los Billboard Latin Music Awards, conducida por la cantante colombiana Goyo y el presentador mexicano Javier Poza. La gala reunió a figuras como Daddy Yankee, Ozuna, Carlos Vives, Emilia y Grupo Frontera, entre otros.
