 Henry Cavill causa revuelo tras inesperado descuido

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Mexico MEX
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Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
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Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
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USA USA
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Australia AUS
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Turkey TUR
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Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
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Ivory Coast ICV
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Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
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Ivory Coast ICV
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Curacao CUR
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Ivory Coast ICV
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25/06 14:00 HS
Germany GER
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Sweden SWE
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Netherlands NET
Japan JAP
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Egypt EGY
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Belgium BEL
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26/06 21:00 HS
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15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
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France FRA
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Iraq IRA
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Senegal SEN
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France FRA
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Iraq IRA
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Portugal POR
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Portugal POR
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Uzbekistan UZB
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Croatia CRO
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Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Farándula

Henry Cavill causa furor sufrir un descuido y mostrar de más

El actor británico impactó con look luciendo de la realeza; sin embargo, causó revuelo en redes tras inesperado descuido en un video donde promocionaba un reloj de lujo.

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Henry Cavill, X
Henry Cavill / FOTO: X
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En las últimas horas Henry Cavill se ha vuelto tendencia en diversas plataformas digitales debido a un video que fue ampliamente compartido entre los internautas.

El clip generó conversación por mostrar al actor en una situación inesperada que captó la atención de sus seguidores y que rápidamente se viralizó.

Durante el fin de semana se hizo viral un video donde Henry Cavill modelaba un reloj exclusivo para una conocida marca. En el material audiovisual, el actor aparece interactuando y conversando con otros asistentes al evento, mientras la cámara lo sigue con atención.

Lo que parecía una grabación común se transformó en tema de conversación gracias a un detalle que no pasó inadvertido para los usuarios de redes sociales.

El foco del video dejó de ser el lujoso reloj para poner los reflectores en el propio Henry Cavill. Aunque la intención era promocionar el accesorio, la reacción de los usuarios se centró en la imagen física del actor y en un supuesto descuido que quedó registrado en las imágenes.

El fragmento provocó que miles de comentarios inundaran las redes.  La mayoría giraron en torno al atractivo físico del actor, mientras que otros aprovecharon para bromear sobre el "descuido" captado en la cámara. 

  • "El camarógrafo tenía un solo trabajo y lo hizo excelente"
  • "El Superman va armado"
  • "Qué bueno estaba el reloj"
  • "A esos eventos se puede ir armado? ?"
  • "Un agradecimiento a ese camarógrafo con ese zoom ?"
  • "Con el bastón bien puesto ?"
Foto embed
Henry Cavill - Instagram

¿Quién es Henry Cavill?

Henry Cavill inició su carrera artística a comienzos de los años 2000 con apariciones en cine y televisión. Sin embargo, obtuvo reconocimiento mundial al interpretar a Charles Brandon en la serie The Tudors entre 2007 y 2010.

Desde entonces ha destacado por su versatilidad y carisma en proyectos de gran alcance internacional.

Su papel más icónico fue como Superman, personaje al que dio vida en varias películas del universo DC. Más reciente se consolidó como protagonista de la serie de Netflix The Witcher, donde interpretó a Geralt de Rivia.

Estos trabajos lo han convertido en un referente para millones de fans y un constante generador de conversación tanto en prensa como en internet.

  • Man of Steel
  • Batman v Superman: Dawn of Justice
  • Justice League
  • Mission: Impossible - Fallout
  • Enola Holmes

Además del éxito en su carrera profesional, Henry Cavill ha sido protagonista de titulares relacionados con su vida personal. 

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