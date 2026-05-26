Relojes inteligentes para niños: tu mejor aliado

La principal innovación de los relojes inteligentes radica en su diseño desmontable revolucionario. El núcleo del reloj puede extraerse de la correa tradicional y acoplarse a una carcasa especial con cordón, transformándose instantáneamente en una cámara de mano portátil.
Esta solución funcional resuelve un problema histórico de los wearables infantiles: la incómoda experiencia de fotografiar desde la muñeca. El cuerpo rotatorio en 360 grados permite buscar ángulos de disparo imposibles en otros dispositivos de este tipo.
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HUAWEI revive los relojes para niños con el Watch Kids X1 HUAWEI revive los relojes para niños con el Watch Kids X1, con diseño desmontable y cámaras ultra gran angular. #isamarcial #elrecuento #noticias #HUAWEI #HUAWEIWatchKidsX1♬ sonido original - Isa Marcial - Isa Marcial
Los niños no solo tienen un relo con los Huawei Watch Kids X1 y el Watch Kids X1 Pro sino una herramienta creativa para explorar su entorno de manera segura y divertida. Con más de 100 stickers, 14 filtros y modo temporizador, el reloj incluye un "Modo Cámara Divertida" que incentiva la interacción creativa con el mundo que los rodea.
Las capacidades fotográficas son sorprendentes: cámara frontal de 5 Megapíxeles para videollamadas y selfies, con una cámara trasera de 13 Megapíxeles que captura fotos de calidad profesional. El almacenamiento de hasta 64 GB permite guardar miles de imágenes sin preocupaciones por el espacio.
Más de los relojes inteligentes para niños
La pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas ofrece una nitidez excepcional rara en dispositivos infantiles, con colores vibrantes y brillo suficiente para legibilidad bajo luz solar directa. Esta no es una característica cosmética, sino fundamental para la experiencia de usuario diaria.
El sistema de localización utiliza tecnología GNSS de doble banda que mitiga interferencias en entornos urbanos densos. Proporciona precisión de segundos incluso en interiores, apoyándose en redes Wi-Fi y sensores de asistencia.
La aplicación FamCare permite a los padres establecer zonas seguras y recibir alertas instantáneas cuando el niño entra o sale de ellas. La conectividad global incluye redes 2G, 3G y 4G, garantizando localización incluso en viajes al extranjero. Las videollamadas a través de Huawei MeeTime ofrecen cancelación de ruido por IA, asegurando comunicación clara en cualquier entorno.
La resistencia al agua IPX9, IPX8 y 2 ATM permite salpicaduras, lluvia y chapuzones. Con batería de 850 mAh, soporta jornadas intensas, y con carga rápida recupera el 50% en apenas 20 minutos.