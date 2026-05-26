 Relojes inteligentes para niños: tu mejor aliado
Tendencias

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

Los nuevos relojes inteligentes prometen revolucionar la seguridad infantil con tecnología avanzada de geolocalización y resistencia extrema.

Compartir:
Relojes inteligentes, Relojes inteligentes
Relojes inteligentes / FOTO: Relojes inteligentes

La principal innovación de los relojes inteligentes radica en su diseño desmontable revolucionario. El núcleo del reloj puede extraerse de la correa tradicional y acoplarse a una carcasa especial con cordón, transformándose instantáneamente en una cámara de mano portátil.

Esta solución funcional resuelve un problema histórico de los wearables infantiles: la incómoda experiencia de fotografiar desde la muñeca. El cuerpo rotatorio en 360 grados permite buscar ángulos de disparo imposibles en otros dispositivos de este tipo.

@isa_marcial

HUAWEI revive los relojes para niños con el Watch Kids X1 HUAWEI revive los relojes para niños con el Watch Kids X1, con diseño desmontable y cámaras ultra gran angular. #isamarcial #elrecuento #noticias #HUAWEI #HUAWEIWatchKidsX1

♬ sonido original - Isa Marcial - Isa Marcial

Los niños no solo tienen un relo con los Huawei Watch Kids X1 y el Watch Kids X1 Pro sino una herramienta creativa para explorar su entorno de manera segura y divertida.  Con más de 100 stickers, 14 filtros y modo temporizador, el reloj incluye un "Modo Cámara Divertida" que incentiva la interacción creativa con el mundo que los rodea.

Las capacidades fotográficas son sorprendentes: cámara frontal de 5 Megapíxeles para videollamadas y selfies, con una cámara trasera de 13 Megapíxeles que captura fotos de calidad profesional.  El almacenamiento de hasta 64 GB permite guardar miles de imágenes sin preocupaciones por el espacio.

Más de los relojes inteligentes para niños

La pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas ofrece una nitidez excepcional rara en dispositivos infantiles, con colores vibrantes y brillo suficiente para legibilidad bajo luz solar directa. Esta no es una característica cosmética, sino fundamental para la experiencia de usuario diaria.

El sistema de localización utiliza tecnología GNSS de doble banda que mitiga interferencias en entornos urbanos densos. Proporciona precisión de segundos incluso en interiores, apoyándose en redes Wi-Fi y sensores de asistencia.

WhatsApp: esto es lo que más espacio ocupa en tu celular y cómo liberar almacenamiento fácilmente

El almacenamiento del celular puede llenarse más rápido de lo que imaginas, y WhatsApp suele ser uno de los principales responsables.

La aplicación FamCare permite a los padres establecer zonas seguras y recibir alertas instantáneas cuando el niño entra o sale de ellas. La conectividad global incluye redes 2G, 3G y 4G, garantizando localización incluso en viajes al extranjero. Las videollamadas a través de Huawei MeeTime ofrecen cancelación de ruido por IA, asegurando comunicación clara en cualquier entorno.

La resistencia al agua IPX9, IPX8 y 2 ATM permite salpicaduras, lluvia y chapuzones. Con batería de 850 mAh, soporta jornadas intensas, y con carga rápida recupera el 50% en apenas 20 minutos.

En Portada

Presidente del Congreso: Estamos conscientes de que la ley tiene que pasar, sí o sít
Nacionales

Presidente del Congreso: "Estamos conscientes de que la ley tiene que pasar, sí o sí"

01:01 PM, Mayo 26
Inacif confirma identidad de víctima de crimen en zona 18t
Nacionales

Inacif confirma identidad de víctima de crimen en zona 18

11:10 AM, Mayo 26
Camión volcado y colisión de tráiler complican tránsito en Villa Nuevat
Nacionales

Camión volcado y colisión de tráiler complican tránsito en Villa Nueva

01:46 PM, Mayo 26
Alexia Putellas anuncia su salida del Barça Femeninot
Deportes

Alexia Putellas anuncia su salida del Barça Femenino

11:41 AM, Mayo 26
Xavi Hernández, entre los candidatos para dirigir al Milant
Deportes

Xavi Hernández, entre los candidatos para dirigir al Milan

09:32 AM, Mayo 26

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalFiscal GeneralFIFACopa del Mundo
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar