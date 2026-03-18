WhatsApp: Libera espacio en tu celular fácilmente

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo, pero también en una de las principales responsables de que el almacenamiento del celular se llene rápidamente. Aunque muchos usuarios culpan a las fotos o audios, hay un tipo de archivo que destaca por encima del resto: los videos.
De acuerdo con reportes recientes, los videos enviados y recibidos en chats individuales y, especialmente, en grupos, son los que más espacio consumen dentro de WhatsApp. El problema no es solo el tamaño de los archivos, sino la forma en que la aplicación los gestiona. WhatsApp almacena de manera local todos los contenidos multimedia, incluyendo fotos, videos, audios y documentos, además del historial completo de conversaciones.
A esto se suma que, en muchos casos, la descarga automática está activada, lo que provoca que cada archivo recibido se guarde sin que el usuario lo note. En chats grupales activos, esto puede traducirse en decenas de videos diarios ocupando espacio innecesario.
Además, existen archivos ocultos como caché, copias de seguridad y datos temporales que también contribuyen a que la app consuma más memoria de lo esperado. Liberar espacio no requiere eliminar toda la aplicación ni perder conversaciones importantes.
Así libera espacio de tu WhatsApp
Existen varias acciones sencillas que pueden marcar la diferencia:
• Eliminar videos y archivos grandes: borrar contenido innecesario, especialmente de grupos, es una de las formas más rápidas de recuperar espacio.
• Desactivar la descarga automática: configurar la app para descargar archivos solo cuando sea necesario evita la acumulación masiva.
• Usar la opción "Administrar almacenamiento": esta herramienta permite identificar qué chats y archivos ocupan más espacio y eliminarlos fácilmente.
• Evitar guardar archivos en la galería: así se reducen los duplicados que ocupan memoria extra.
• Eliminar chats antiguos o innecesarios: limpiar conversaciones que ya no se utilizan también ayuda a optimizar el rendimiento.