 WhatsApp: Libera espacio en tu celular fácilmente
Tecnología

WhatsApp: esto es lo que más espacio ocupa en tu celular y cómo liberar almacenamiento fácilmente

El almacenamiento del celular puede llenarse más rápido de lo que imaginas, y WhatsApp suele ser uno de los principales responsables.

Compartir:
Celulares que dejarán de ser compatibles con WhatsApp en 2026., Pixabay
Celulares que dejarán de ser compatibles con WhatsApp en 2026. / FOTO: Pixabay

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo, pero también en una de las principales responsables de que el almacenamiento del celular se llene rápidamente. Aunque muchos usuarios culpan a las fotos o audios, hay un tipo de archivo que destaca por encima del resto: los videos.

De acuerdo con reportes recientes, los videos enviados y recibidos en chats individuales y, especialmente, en grupos, son los que más espacio consumen dentro de WhatsApp. El problema no es solo el tamaño de los archivos, sino la forma en que la aplicación los gestiona. WhatsApp almacena de manera local todos los contenidos multimedia, incluyendo fotos, videos, audios y documentos, además del historial completo de conversaciones.

A esto se suma que, en muchos casos, la descarga automática está activada, lo que provoca que cada archivo recibido se guarde sin que el usuario lo note. En chats grupales activos, esto puede traducirse en decenas de videos diarios ocupando espacio innecesario.

Además, existen archivos ocultos como caché, copias de seguridad y datos temporales que también contribuyen a que la app consuma más memoria de lo esperado.  Liberar espacio no requiere eliminar toda la aplicación ni perder conversaciones importantes.

Así libera espacio de tu WhatsApp

Existen varias acciones sencillas que pueden marcar la diferencia:

• Eliminar videos y archivos grandes: borrar contenido innecesario, especialmente de grupos, es una de las formas más rápidas de recuperar espacio.

• Desactivar la descarga automática: configurar la app para descargar archivos solo cuando sea necesario evita la acumulación masiva.

• Usar la opción "Administrar almacenamiento": esta herramienta permite identificar qué chats y archivos ocupan más espacio y eliminarlos fácilmente.

• Evitar guardar archivos en la galería: así se reducen los duplicados que ocupan memoria extra.

Récord Guinness: la impactante prueba extrema que coronó al teléfono más resistente del mundo

Un smartphone acaba de entrar en la historia al conquistar un Récord Guinness por la caída más alta registrada para un teléfono móvil.

• Eliminar chats antiguos o innecesarios: limpiar conversaciones que ya no se utilizan también ayuda a optimizar el rendimiento.

En Portada

Familia Bitkov busca devolución de vehículos incautadost
Nacionales

Familia Bitkov busca devolución de vehículos incautados

06:31 PM, Mar 18
Empagua recomienda rutas alternas para usuarios del Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Empagua recomienda rutas alternas para usuarios del Aeropuerto La Aurora

07:53 PM, Mar 18
La ONU firma convenio para fortalecer seguridad alimentaria en Centroaméricat
Nacionales

La ONU firma convenio para fortalecer seguridad alimentaria en Centroamérica

09:39 PM, Mar 18
Marquense derrota al líder y sale de zona del descenso por el momento t
Deportes

Marquense derrota al líder y sale de zona del descenso por el momento

09:55 PM, Mar 18
¿Dónde ver la pelea de Lester Martínez vs. Immanuewel Aleem?t
Deportes

¿Dónde ver la pelea de Lester Martínez vs. Immanuewel Aleem?

08:38 PM, Mar 18

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaIránMundial 2026EE.UU.Liga NacionalSeguridadDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos