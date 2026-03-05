 Récord Guinness: El Teléfono Más Resistente del Mundo
Tecnología

Récord Guinness: la impactante prueba extrema que coronó al teléfono más resistente del mundo

Un smartphone acaba de entrar en la historia al conquistar un Récord Guinness por la caída más alta registrada para un teléfono móvil.

Compartir:
Teléfono, Teléfono
Teléfono / FOTO: Teléfono

Un teléfono logró algo que parecía imposible: sobrevivir a una caída desde 6,133 metros de altura. El desafío terminó convirtiéndose en un récord Guinness mundial y en una de las pruebas de resistencia tecnológica más impactantes registradas hasta ahora.

La hazaña se realizó en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y marcó un nuevo estándar en durabilidad dentro de la industria móvil. El dispositivo que protagonizó esta prueba extrema fue el HONOR Magic8 Lite, un modelo que ha llamado la atención por su capacidad para soportar condiciones que normalmente destruirían cualquier teléfono.

@honorbolivia

El Nuevo Magic8 Lite es el 1 en Ultra Resistencia y un récord mundial lo confirma. 🏅 Conoce el poder de la Magia Legendaria ✨ HONORMagic8Lite MagiaLegendaria PoderConRecordMundial

♬ sonido original - HONOR Bolivia - HONOR Bolivia

La caída, equivalente a más de seis kilómetros de altura, fue certificada oficialmente por Guinness World Records, consolidando al dispositivo como el campeón de resistencia en su categoría. La prueba consistió en dejar caer el teléfono desde un dron a 6,133 metros, una distancia que supera con creces las pruebas habituales de durabilidad en la industria tecnológica.

A pesar del impacto, el equipo logró mantenerse funcional, demostrando que su estructura fue diseñada para resistir condiciones extremas. Además del récord Guinness, el equipo cuenta con múltiples certificaciones de resistencia. Entre ellas destacan IP69K, IP69, IP68 e IP66, estándares que garantizan protección contra polvo, inmersión en agua y chorros de alta presión.

Más de la resistencia del teléfono

Esto significa que el smartphone puede soportar agua hasta 1.5 metros de profundidad durante 30 minutos, así como temperaturas de hasta 85 grados Celsius, características que normalmente se encuentran en equipos industriales. Más allá de la resistencia, el dispositivo también destaca por su autonomía. Integra una batería Silicon-Carbon de 8,300 mAh, considerada una de las más grandes dentro de su categoría.

¿Feliz Día de la Mujer? Por qué no se felicita el 8M

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, suele generar una duda común: ¿por qué muchas personas dicen que no se debe felicitar en esta fecha?

Según el fabricante, puede ofrecer hasta seis años de durabilidad y continuar realizando llamadas incluso con apenas 2% de batería restante. Con este lanzamiento en Guatemala, HONOR busca demostrar que la resistencia extrema puede combinarse con diseño moderno, inteligencia artificial y rendimiento avanzado.

En Portada

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armadot
Nacionales

Excandidato a alcalde Danilo Aguirre Arana muere en ataque armado

10:43 AM, Mar 07
¿Qué es el Escudo de las Américas, la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?t
Internacionales

¿Qué es el "Escudo de las Américas", la estrategia de Trump contra el narco en América Latina?

10:36 AM, Mar 07
Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 gradost
Nacionales

Insivumeh reporta nuevo temblor de 4.3 grados

12:04 PM, Mar 07
Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendientet
Deportes

Mictlán y Aurora ya tienen fecha para disputar su partido pendiente

11:15 AM, Mar 07
La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupciónt
Deportes

La Superliga China arranca con media liga sancionada por corrupción

09:08 AM, Mar 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadredes socialesEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos