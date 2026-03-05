Récord Guinness: El Teléfono Más Resistente del Mundo

Un teléfono logró algo que parecía imposible: sobrevivir a una caída desde 6,133 metros de altura. El desafío terminó convirtiéndose en un récord Guinness mundial y en una de las pruebas de resistencia tecnológica más impactantes registradas hasta ahora.
La hazaña se realizó en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y marcó un nuevo estándar en durabilidad dentro de la industria móvil. El dispositivo que protagonizó esta prueba extrema fue el HONOR Magic8 Lite, un modelo que ha llamado la atención por su capacidad para soportar condiciones que normalmente destruirían cualquier teléfono.
La caída, equivalente a más de seis kilómetros de altura, fue certificada oficialmente por Guinness World Records, consolidando al dispositivo como el campeón de resistencia en su categoría. La prueba consistió en dejar caer el teléfono desde un dron a 6,133 metros, una distancia que supera con creces las pruebas habituales de durabilidad en la industria tecnológica.
A pesar del impacto, el equipo logró mantenerse funcional, demostrando que su estructura fue diseñada para resistir condiciones extremas. Además del récord Guinness, el equipo cuenta con múltiples certificaciones de resistencia. Entre ellas destacan IP69K, IP69, IP68 e IP66, estándares que garantizan protección contra polvo, inmersión en agua y chorros de alta presión.
Más de la resistencia del teléfono
Esto significa que el smartphone puede soportar agua hasta 1.5 metros de profundidad durante 30 minutos, así como temperaturas de hasta 85 grados Celsius, características que normalmente se encuentran en equipos industriales. Más allá de la resistencia, el dispositivo también destaca por su autonomía. Integra una batería Silicon-Carbon de 8,300 mAh, considerada una de las más grandes dentro de su categoría.
Según el fabricante, puede ofrecer hasta seis años de durabilidad y continuar realizando llamadas incluso con apenas 2% de batería restante. Con este lanzamiento en Guatemala, HONOR busca demostrar que la resistencia extrema puede combinarse con diseño moderno, inteligencia artificial y rendimiento avanzado.