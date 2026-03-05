 ¿Por qué no se felicita el 8 de marzo? Día de la Mujer
¿Feliz Día de la Mujer? Por qué no se felicita el 8M

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, suele generar una duda común: ¿por qué muchas personas dicen que no se debe felicitar en esta fecha?

día de la mujer, Foto: EFE
día de la mujer / FOTO: Foto: EFE

Cada 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer, una fecha que genera una pregunta frecuente en redes sociales y conversaciones cotidianas. ¿Por qué muchas personas dicen que no se debe felicitar ese día? La respuesta está en el origen histórico y el significado real de esta jornada, que más que una celebración es un recordatorio de lucha por los derechos de las mujeres.

El 8M surgió a partir de movimientos obreros y protestas de mujeres que exigían condiciones laborales dignas, derecho al voto y la eliminación de la discriminación. Estas movilizaciones comenzaron a principios del siglo XX y con el tiempo se consolidaron como una jornada mundial de reivindicación social.

En los últimos años, activistas y organizaciones han explicado que el 8 de marzo no es una fecha para celebrar con frases como "Feliz Día de la Mujer", flores o regalos.  La razón es que el día busca visibilizar problemáticas que aún enfrentan las mujeres, como la violencia de género, la desigualdad salarial o el acoso laboral.

De acuerdo con especialistas, felicitar en esta fecha puede restarle importancia a las luchas históricas que dieron origen al movimiento.  En lugar de una celebración, el 8M es un momento para recordar las deudas pendientes en materia de igualdad y derechos humanos.

Por ello, en muchos países se realizan marchas, protestas, actividades educativas y campañas de sensibilización.  Estas acciones buscan generar conciencia sobre las brechas que aún existen entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos de la sociedad.

Más del Día de la Mujer

Hoy en día, el Día de la Mujer es visto como una jornada de memoria, conciencia y acción, donde millones de mujeres alrededor del mundo levantan la voz para exigir igualdad y seguridad. La fecha también sirve para reconocer los logros alcanzados gracias a décadas de lucha feminista, como el derecho al voto, el acceso a la educación o mayores oportunidades laborales.

Sin embargo, organizaciones internacionales coinciden en que todavía existen desafíos importantes por resolver.

