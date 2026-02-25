 Vigencia del Pasaporte Guatemalteco Según la Edad
Tendencias

¿Sabías que la vigencia del pasaporte guatemalteco depende de la edad?

Si estás por tramitar tu pasaporte guatemalteco, hay un detalle que no puedes pasar por alto: la vigencia del documento varía según la edad del solicitante.

Compartir:
pasaporte-guatemala-emisoras-unidas.webp,
pasaporte-guatemala-emisoras-unidas.webp / FOTO:

La vigencia del pasaporte guatemalteco no es igual para todos los ciudadanos y está directamente relacionada con la edad del solicitante.  Este detalle, que muchas personas desconocen al momento de iniciar el trámite, puede marcar la diferencia entre un proceso ágil y uno con retrasos innecesarios.

En Guatemala, el pasaporte con vigencia de 10 años está disponible únicamente para personas mayores de edad.  Es decir, solo quienes ya han cumplido 18 años pueden optar por este documento con duración extendida.

Esta modalidad representa una ventaja para los adultos, ya que reduce la frecuencia con la que deben renovar el pasaporte y realizar nuevamente el proceso de pago y cita. Por otro lado, las niñas, niños y adolescentes únicamente pueden tramitar un pasaporte con vigencia de 5 años.

Esta disposición responde a criterios administrativos y de identificación, ya que durante la etapa de crecimiento los rasgos físicos cambian con mayor rapidez, lo que hace necesario actualizar el documento en un plazo menor. Uno de los errores más comunes ocurre cuando los usuarios realizan el pago sin verificar qué tipo de vigencia les corresponde. Esto puede generar inconvenientes, ya que el monto varía según la duración del pasaporte.

Pasaporte guatemalteco

Si se paga una vigencia incorrecta, el trámite podría retrasarse hasta que se regularice la situación, lo que implica tiempo adicional y posibles complicaciones en caso de viajes próximos. Por ello, antes de programar una cita o efectuar el pago, es fundamental confirmar la vigencia aplicable según la edad del solicitante.

Esta verificación sencilla puede evitar contratiempos y asegurar que el proceso sea más eficiente. El pasaporte es un documento indispensable para viajar al extranjero, realizar trámites migratorios y acreditar identidad fuera del país.

¡Cómo hacer que tu dinero no desaparezca! Hábitos financieros de los jóvenes y su primer sueldo

El primer sueldo puede sentirse como libertad total, pero sin una buena administración, el dinero puede desaparecer en cuestión de días.

Mantenerlo vigente y tramitarlo correctamente es una responsabilidad clave para cualquier ciudadano que planee salir de Guatemala. Para conocer requisitos actualizados, costos, formas de pago y otros detalles importantes se recomienda consultar la información oficial disponible en el sitio web del Instituto Guatemalteco de Migración: https://igm.gob.gt/informacion-pasaportes/

En Portada

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSuper BowlEE.UU.Liga NacionalSeguridadElecciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos