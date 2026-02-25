 Primer sueldo: Hábitos Financieros para Jóvenes:
¡Cómo hacer que tu dinero no desaparezca! Hábitos financieros de los jóvenes y su primer sueldo

El primer sueldo puede sentirse como libertad total, pero sin una buena administración, el dinero puede desaparecer en cuestión de días.

Recibir el primer sueldo es emocionante, pero también puede convertirse en una lección dura si no sabés cómo administrarlo.  En Guatemala, miles de jóvenes enfrentan ese momento sin educación financiera clara y terminan aprendiendo a prueba y error.

Recibís tu primer sueldo. Te sentís independiente, capaz, con el mundo por delante. Pero cinco días después, el saldo ya no es el mismo y surge la gran pregunta: ¿en qué se fue el dinero? En Guatemala, esta historia se repite entre miles de jóvenes que comienzan su vida laboral sin una guía práctica sobre cómo manejar su ingreso.

No hubo clases reales sobre finanzas personales, ni conversaciones claras sobre presupuesto, ahorro o crédito.  Así, muchos terminan gastando sin un plan definido y corrigiendo cuando el dinero empieza a escasear.

"El primer sueldo es un momento clave. No porque sea mucho o poco dinero, sino porque ahí empiezan patrones que después se repiten casi en automático", explica Brenda Menjívar, Team Leader Data & Risk de ZIGI.  Cabe destacar que la clave no está en dejar de gastar, sino en entender hacia dónde se dirige cada quetzal.

Cabe destacar que hoy en día, los jóvenes administran su dinero en un entorno completamente digital. Pagan con QR, compran en línea, transfieren en segundos y pueden acceder a crédito en cuestión de minutos. Todo está a un clic. Y precisamente por esa facilidad, también es más sencillo perder el control si no hay claridad.

Contar con herramientas adecuadas marca la diferencia. En este contexto, zigi permite a los jóvenes bancarizarse desde su primer ingreso, abriendo una cuenta monetaria sin costo de mantenimiento directamente desde el celular y sin trámites complicados.

Desde una sola plataforma digital es posible:

• Concentrar el dinero en un mismo lugar

• Hacer pagos y cobros sin efectivo

• Pagar servicios

• Transferir sin comisiones

• Obtener una tarjeta de débito gratuita

Se trata de un primer paso concreto hacia la independencia financiera.

