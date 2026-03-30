Wendy Guevara sufre incidente en transmisión en vivo

La influencer y conductora Wendy Guevara volvió a captar la atención del público luego de que un video de una transmisión en vivo se viralizara en redes sociales. Lo anterior, tras un inesperado descuido que dejó poco a la imaginación, provocando una ola de comentarios entre sus seguidores.
El clip comenzó a circular rápidamente en distintas plataformas digitales, donde usuarios compartieron fragmentos del momento que sorprendió tanto a sus fans como a los espectadores ocasionales. La situación generó debate y múltiples reacciones, convirtiendo el nombre de la creadora de contenido en tendencia durante las últimas horas.
@chimbotenoticiasmp
Upsss se le salía la patita del bebé 🤣🤣🤣🤣 #wendyguevara #Locuras #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #chimbotenoticias #Mexico♬ sonido original - Chimbote Noticias
De acuerdo con reportes, el incidente ocurrió mientras la influencer realizaba una transmisión en la que interactuaba con su audiencia, como parte del contenido que suele compartir de forma constante en redes sociales. Sin embargo, un movimiento inesperado provocó que la cámara captara más de lo previsto, lo que generó comentarios inmediatos y la rápida difusión del video en internet.
Wendy Guevara se ha consolidado como una de las figuras digitales más influyentes de los últimos años, especialmente después de ganar el reality show La casa de los famosos México, lo que impulsó su popularidad a nivel internacional. Su estilo espontáneo y directo ha sido parte clave de su éxito, pues mantiene una comunicación cercana con su audiencia a través de transmisiones en vivo, videos y publicaciones constantes.
Más del incómodo momento que vivió Wendy Guevara
La creadora de contenido también forma parte del popular grupo conocido como Las Perdidas, proyecto que surgió a partir de un video viral en redes sociales y que con el tiempo se transformó en una marca reconocida dentro del entretenimiento digital.
Aunque la influencer no ha emitido un pronunciamiento amplio sobre el incidente, el tema continúa generando conversación entre usuarios, quienes han compartido opiniones divididas sobre lo sucedido. Mientras algunos lo toman con humor, otros señalan la presión constante a la que se enfrentan las figuras públicas en la era digital.