Reabren caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade en Argentina

La justicia de Argentina reabrió la investigación contra el llamado clan Trevi-Andrade, un caso que marcó la industria del entretenimiento en América Latina. Décadas después, vuelve a generar debate por presuntos delitos graves como trata de personas, explotación infantil y abuso.
El proceso judicial, que había permanecido sin avances durante años, se reactivó luego de que autoridades argentinas enviaran una notificación oficial a la Embajada de México solicitando cooperación para continuar las pesquisas contra Gloria Trevi y Sergio Andrade. La investigación está relacionada con la denuncia presentada por la ciudadana argentina Liliana Regueiro, quien exige que el caso sea analizado nuevamente tras considerar que no hubo suficiente colaboración internacional en etapas anteriores del proceso.
El expediente había quedado estancado durante años debido a la falta de cooperación entre distintos países, entre ellos México, España, Chile y Brasil. En dichos países surgieron denuncias vinculadas al grupo artístico liderado por Andrade en la década de 1990.
Según reportes periodísticos, la reapertura responde a nuevas exigencias de justicia y a un contexto internacional que busca fortalecer la lucha contra delitos relacionados con explotación y redes criminales. Este nuevo impulso podría permitir la revisión de irregularidades detectadas en procesos judiciales previos.
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La periodista de investigación María Idalia Gómez señaló que el caso no se limita a un solo hecho. La comunicadora afirmó que involucra posibles delitos de trata, esclavitud y explotación de menores, lo que ha motivado la intervención de organismos especializados en la lucha contra este tipo de crímenes.
El caso Trevi-Andrade ha sido uno de los escándalos más mediáticos del espectáculo latinoamericano desde finales de los años noventa.
En ese tiempo surgieron denuncias por abuso y corrupción de menores dentro del grupo artístico vinculado al productor Sergio Andrade. La reactivación del proceso en Argentina vuelve a colocar el tema en el centro de la discusión pública y podría derivar en nuevas diligencias judiciales, así como en la revisión de testimonios y antecedentes relacionados con el caso.