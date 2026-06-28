Desmienten muerte de la actriz Yorgelis Delgado

La actriz venezolana Yorgelis Delgado continúa desaparecida tras los terremotos registrados el pasado miércoles 24 de junio en Venezuela. Aunque en las últimas horas algunos medios locales informaron sobre su presunto fallecimiento, su hija, Miranda Mijares, aclaró que esa información no ha sido confirmada y aseguró que la búsqueda de su madre sigue en marcha.
Según los primeros reportes, Delgado se encontraba junto a su madre, su hija Miranda y el padre de la menor en el edificio Coral Beach, ubicado en La Guaira, cuando ocurrieron los sismos que provocaron el colapso de la estructura.
Equipos de rescate lograron sacar con vida a Miranda Mijares y al padre de la joven. Sin embargo, la actriz y su madre permanecen desaparecidas, presuntamente atrapadas bajo los escombros.
A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Miranda Mijares agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió no difundir información sin confirmar.
En nombre de la familia de Yorgelys Delgado, queremos agradecer profundamente las muestras de solidaridad, los buenos deseos y la fe depositada en la continua búsqueda de mi mamá. Nos mantenemos en oración constante, confiando plenamente en que Dios nos concederá el milagro de volver a verla", expresó la joven, ganadora de los certámenes Mini Universe 2023-2024 y Mini Belleza Venezuela 2022.
Asimismo, informó que ella, su tía Jorgelina Delgado y su prima Yohangellis Delgado se encuentran bien físicamente y reiteró el llamado a respetar la privacidad de la familia.
Pedimos encarecidamente respeto a nuestra privacidad y prudencia. Solicitamos evitar la difusión de informaciones o noticias que no estén debidamente confirmadas", añadió.
La búsqueda continúa
Por su parte, el productor y fundador de la agencia Hispanomedios, Daniel Ferrer, también se pronunció sobre la situación de la actriz. En una publicación en Instagram compartió una fotografía junto a Delgado y afirmó que la búsqueda continúa.
Me encantaría decir que no es cierto, que se trata de un fake news, pero el tiempo no juega a favor", escribió, al tiempo que pidió mantener las oraciones por todas las personas que siguen desaparecidas tras los terremotos.
Yorgelys Delgado nació el 15 de diciembre de 1982 en La Guaira y alcanzó la fama como integrante de "El Club de los Tigritos". Posteriormente participó como conductora de "Rugemanía" y "Atómico", además de protagonizar producciones juveniles como "Entre tú y yo", "De sol a sol" y "Un poquito de suerte".
Mientras continúan las labores de rescate en las zonas afectadas, familiares y amigos mantienen la esperanza de encontrar con vida a la actriz, en medio de una tragedia que ha dejado miles de víctimas y desaparecidos en Venezuela.