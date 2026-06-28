Muere de forma repentina querido participante de “La Voz”

El mundo de la música y la televisión está de luto tras la muerte del cantante español Oriol López, exparticipante del programa "La Voz", quien falleció a los 26 años de edad en un accidente ocurrido dentro de su vivienda en Oviedo, España.
La noticia fue confirmada por medios españoles este viernes 26 de junio y causó conmoción entre seguidores del popular concurso de canto, donde el joven participó durante la temporada 2022.
De acuerdo con los primeros reportes, Oriol López fue encontrado sin vida en el baño de su casa por su madre, quien alertó de inmediato a los servicios de emergencia. Sin embargo, cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, el cantante ya había fallecido.
Las autoridades realizaron la autopsia correspondiente, la cual determinó que la causa de la muerte fue un fuerte golpe en la cabeza. Hasta el momento, se desconoce si el impacto fue consecuencia de una caída accidental o si el joven sufrió algún problema de salud previo que provocó el accidente.
Interpretó canción de Ricardo Arjona
Oriol López ganó reconocimiento tras presentarse en las audiciones de "La Voz" en 2022, donde interpretó la canción "Asignatura pendiente", del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona. Aunque su actuación fue bien recibida por el público, ninguno de los entrenadores giró su silla, por lo que quedó eliminado de la competencia.
A pesar de no avanzar en el programa, el joven continuó desarrollando su carrera musical y mantuvo contacto con sus seguidores a través de redes sociales.
La muerte del cantante ha generado numerosas muestras de pesar entre fanáticos y personas vinculadas al mundo artístico, quienes han expresado sus condolencias a la familia y recordado el talento de Oriol López.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente que terminó con la vida del joven músico español.