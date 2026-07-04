Confirman la muerte de la actriz Yorgelys Delgado

La familia de la actriz y modelo venezolana Yorgelys del Carmen Delgado Escalona, de 43 años, confirmó este viernes 3 de julio su fallecimiento, luego de varios días de búsqueda tras los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.
La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado publicado en Instagram, en el que sus familiares agradecieron las muestras de apoyo recibidas durante los días de incertidumbre.
Su familia, amigos y seres queridos agradecemos profundamente el cariño, las oraciones, los mensajes y el apoyo recibido durante estos días de búsqueda, angustia y esperanza", señala el mensaje.
En el mismo comunicado también se confirmó el fallecimiento de Gladys Escalona de Delgado, madre de la actriz. La familia pidió respeto y privacidad para afrontar el duelo, al tiempo que hizo un llamado a no detener los esfuerzos de búsqueda de otras personas que permanecen desaparecidas tras el desastre.
En medio de este dolor, pedimos que la solidaridad no se detenga. Todavía hay familias esperando respuestas, personas desaparecidas, sobrevivientes que necesitan ayuda y comunidades enteras que siguen enfrentando las consecuencias de este terremoto", expresaron.
Sus seres queridos manifestaron el profundo dolor
En los días posteriores a los sismos, medios venezolanos informaron que Yorgelys Delgado y su madre habían fallecido al quedar atrapadas entre los escombros del edificio donde residían. Sin embargo, esa versión fue desmentida inicialmente por la familia, que mantenía la esperanza de encontrarlas con vida e incluso solicitó apoyo para las labores de rescate.
Con la confirmación de su fallecimiento, sus seres queridos manifestaron el profundo dolor que atraviesan y enviaron un mensaje de solidaridad a las familias que continúan buscando a sus desaparecidos.
Yorgelis Delgado fue conocida por formar parte del programa infantil "El Club de los Tigritos", además de desarrollar una carrera como actriz y modelo en Venezuela.