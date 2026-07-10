 Esme La Chapina: Cambio de Look Influenciado por Francia

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Farándula

Esme La Chapina se une al trend de Francia y muestra radical cambio de look

La influencer guatemalteca Esme la Chapina sorprende con un nuevo color de cabello, generando debate entre sus seguidores sobre su radical transformación estética.

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Esme La Chapina, Instagram
Esme La Chapina / FOTO: Instagram
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La influencer guatemalteca Esmeralda Sanabria, conocida en redes sociales como Esme la Chapina, volvió a ser el centro de atención tras revelar un notorio cambio en su apariencia, específicamente en el tono de su cabello.

A través de sus cuentas oficiales, la artista y creadora de contenido mostró a sus seguidores el resultado de su nuevo look, evidenciando un tono mucho más claro que el que había lucido en el pasado. 

Este cambio no solo marcó una transformación física, sino que representó la culminación de un objetivo personal que Esme había intentado alcanzar varias veces.

  • "Lo intenté varias veces y por fin se logró", comentó Esme la Chapina al presentar ante sus miles de seguidores su renovada imagen.

Sus palabras acompañaron una publicación que rápidamente generó gran eco mediático en las distintas plataformas digitales en las que es activa.

Para presumir más su nueva look, Esme La Chapina y Allisson Valdez  se sumaron al trend mundialista, luciendo la camisola de Francia e imitando la celebración de los jugadores. Entre risas aseguraron:

"Hoy Gana FRANCIA ??? porque nosotras nos pusimos la Camisola ?? Nosotras damos Pura Buena Suerte ? ⭐️", escribieron.

Pero en redes sociales muchos recordaron una curiosa teoría que persigue a Esme La Chapina: dicen que cada vez que apoya públicamente a un equipo con su camisola... ese equipo termina perdiendo.

Una personalidad digital en constante evolución

A lo largo de los últimos años, Esme La Chapina se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más populares y nombradas en Guatemala. 

Su presencia constante en redes sociales, junto a su incursión en proyectos musicales y su estilo directo, ha hecho que cada publicación suya logre altos niveles de interacción.

Esme La Chapina desafía la censura y sube foto subida de tono besando a su novio

Sin ropa, la creadora de contenido anuncia contenido exclusivo para adultos grabado junto a su pareja para OnlyFans.

La reciente transformación en su cabello sumó un capítulo más al historial de temas que la mantienen vigente en la conversación digital del país.

Su nombre suele aparecer en tendencias y es frecuentemente mencionada en debates sobre influencers que marcan pauta en la región.

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