Fallece Sam Neill, estrella de 'Jurassic Park', a los 78 años

La madrugada de este lunes se confirmó el fallecimiento de Sam Neill, reconocido por interpretar al Dr. Alan Grant en la popular saga "Jurassic Park".
El actor murió en Sídney, Australia, el lunes 13 de julio a los 78 años, según informó su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales.
La familia indicó que el deceso fue "repentino e inesperado", pidió privacidad en este momento y aseguró que Neill estuvo acompañado de sus seres queridos, falleciendo "con la dignidad que caracterizó toda su vida".
Sam Neill, quien nació como Nigel John Dermot Neill en 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, era hijo de madre inglesa y padre neozelandés. Su familia se trasladó a Nueva Zelanda en 1954.
A los 12 años adoptó el nombre Sam Neill para diferenciarse de otros estudiantes con el mismo nombre en su escuela.
Tras un paso breve y accidentado por la carrera de derecho en la Universidad de Canterbury, encontró su verdadera pasión en la actuación, participando primero en producciones universitarias y luego incorporándose al Downstage Theatre de Wellington.
Sam Neill comenzó su carrera profesional en la televisión local y logró su primer gran éxito con "Sleeping Dogs" (1977), considerada la primera producción neozelandesa en estrenarse en Estados Unidos.
Más adelante sumó importantes papeles en películas como "My Brilliant Career" (1979), "Omen III" (1981), "Possession" (1981), "Evil Angels" ("A Cry in the Dark", 1988) y "The Hunt for Red October" (1990).
Reconocimiento global con ‘Jurassic Park’
El salto a la fama internacional de Sam Neill llegó en 1993 gracias a dos producciones: "The Piano", ganadora del Oscar, y "Jurassic Park" de Steven Spielberg, donde dio vida al icónico Dr. Alan Grant.
En las décadas siguientes, Sam Neill se consolidó con más de 150 créditos en cine y televisión, entre los que destacan "Dead Calm", "The Jungle Book", "In the Mouth of Madness", "Event Horizon", "Bicentennial Man", "The Dish" y "Peter Rabbit". También fue considerado para reemplazar a Roger Moore como James Bond en 1986, aunque el rol recayó finalmente en Timothy Dalton.
Ya en 2016, participó en "Hunt for the Wilderpeople", cinta dirigida por Taika Waititi, que marcó el ascenso internacional de este director. Gracias a esa relación, Neill obtuvo cameos en "Thor: Ragnarok" y "Thor: Love and Thunder".
En televisión sobresalió en "Peaky Blinders" como el mayor Chester Campbell y participó en "The Twelve", "The Tudors" y episodios de "The Simpsons" y "Rick and Morty". Fue nominado al Globo de Oro por su rol en la miniserie "Reilly, Ace of Spies" (1983).