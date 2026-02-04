Elenco Original de Jurassic Park Se Reúne para Anuncio Super Bowl

El anuncio especial de Jurassic Park de Xfinity, estrenado en la antesala del Super Bowl, sorprendió a millones al mostrar un parque de dinosaurios completamente funcional donde la tecnología evita cualquier incidente.
Esta campaña reunió digitalmente rejuvenecidos a Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, quienes vuelven a interpretar a los icónicos Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm bajo la dirección de Taika Waititi.
Por primera vez, los personajes principales recorren un parque en calma, libre de los peligros y el caos que marcaron la historia original de Jurassic Park en 1993.
Ahora la tecnología de Xfinity impide el fallo de seguridad que desencadenó el desastre, imaginando un mundo donde la conectividad resguarda a visitantes y empleados. La campaña luce la banda sonora de John Williams y efectos visuales de Industrial Light & Magic para revivir la esencia del filme.
Regreso icónico
Neill, Dern y Goldblum se reencuentran una vez más después de su aparición en Jurassic World: Dominio, ahora en el contexto publicitario, atrayendo tanto a quienes siguieron la saga desde el principio como a las generaciones más jóvenes.
El comercial, titulado "Jurassic Park... Works (funciona)", muestra una versión alternativa donde la intervención tecnológica de Xfinity previene el célebre sabotaje de Dennis Nedry y asegura que el parque funcione sin imprevistos.
Una de las escenas más recordadas se reinterpreta cuando Ellie Sattler afirma con humor "Creo que estamos de vuelta en el negocio", retomando su frase de la película pero en un contexto de seguridad absoluta, lo que genera risas entre sus compañeros.
Más adelante, advierte: "Chicos, eso pudo haber salido mal", añadiendo un toque de complicidad entre el elenco original.
La campaña se extiende por San Francisco durante la semana del Super Bowl con actividades en vivo. Entre las iniciativas, proyecciones de dinosaurios en el Hobart Building, autos temáticos de Lyft inspirados en Jurassic Park, una valla publicitaria interactiva en Market Street con un T. rex animado y la presencia de un baby velociraptor guiado por un guardaparques animaron las calles de la ciudad.
La recreación de escenarios, vestuario y utilería fieles al largometraje fue posible gracias a la colaboración entre Comcast, Universal Entertainment y Amblin Entertainment. Todo esto para garantizar una experiencia visual auténtica y nostálgica, evocando la obra de Steven Spielberg y el legado de la franquicia.