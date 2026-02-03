Guía completa de eventos estelares antes del Super Bowl

La semana del Super Bowl transforma el Área de la Bahía en un centro de deportes, música, celebridades y experiencias exclusivas, donde la emoción se multiplica antes del esperado partido.
Todo inicia días antes, con una agenda que combina espectáculos, reuniones privadas y actividades para fanáticos, logrando un ambiente vibrante y lleno de expectativa.
- Primeras llegadas
El miércoles 4 de febrero arranca con encuentros enfocados en el liderazgo y la influencia en el deporte. El evento destacado es el Sports Power Brunch en el Four Seasons Hotel San Francisco, que reconoce a mujeres influyentes como Becky Hammon, Maria Taylor y Elle Duncan.
Esta reunión privada conecta a ejecutivos, atletas y periodistas en homenajes y paneles que destacan la voz femenina que impulsa transformaciones en la industria deportiva.
- Música y premios
El jueves 5 de febrero es una jornada intensa que fusiona música, premios y grandes nombres. Por la mañana, los artistas del medio tiempo y pre-show como Bad Bunny, Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones participan en entrevistas y ruedas de prensa abiertas al público. Por la tarde, el foco cambia al elegante Palace of Fine Arts con la ceremonia de los NFL Honors, presentada por Jon Hamm, sumando moda y espectáculo en una alfombra roja y premiación donde los deportes se mezclan con la farándula.
Esa noche, la ciudad vibra con conciertos exclusivos: Fall Out Boy brinda un show íntimo para titulares de tarjetas en The Regency Ballroom, mientras que Illenium inaugura Pier 80 Warehouse con su nuevo álbum "Odyssey".
Celebraciones masivas, música y experiencias
El viernes 6 de febrero es uno de los días más animados y concurridos de la semana. En el Cow Palace, Shaquille O’Neal presenta Shaq’s Fun House, una fiesta nocturna tipo carnaval con DJ’s rotativos y diversas opciones de entradas, desde general hasta mesas VIP. Simultáneamente, Bud Light organiza un show gratuito para mayores de 21 años con Post Malone en Fort Mason Center, adjudicando accesos por sorteo.
- Kehlani lidera una fiesta de barrio pre-Super Bowl en San José, acercándose a la sede principal, el Levi’s Stadium.
- En el Chase Center, el emblemático Madden Bowl de EA Sports une fútbol americano con presentaciones musicales de Luke Combs y LaRussell, sumando apariciones de atletas y transmisiones en vivo.
- Sting inaugura la primera noche del Super Bowl Studio 60 en el Palace of Fine Arts.
- Calvin Harris y Diplo encabezan el show EDM más grande de la jornada en Pier 80 Warehouse.
- Green Day y Counting Crows se presentan en la fiesta de FanDuel y Spotify, mientras que otras presentaciones se distribuyen por toda la ciudad.
La euforia pre-Super Bowl se vive al máximo
El sábado 7 de febrero marca el clímax con eventos exclusivos y conciertos imperdibles. Dave Chappelle encabeza un show agotado en el Chase Center, mientras Sports Illustrated organiza SI The Party en el Cow Palace, con presentaciones de Loud Luxury y Frank Walker y boletos VIP que alcanzan altos valores.
- Wale lleva su música a Pier 27.
- T-Pain y Sean Paul animan la velada en Pier 80 Warehouse con el espectáculo R&B and Ribs.
- Chris Stapleton y Sierra Ferrell se presentan en el Bill Graham Civic Auditorium.
- Dom Dolla ofrece un show en el Ayuntamiento de San José.
- The Killers encabezan la segunda noche del Super Bowl Studio 60 en el Palace of Fine Arts.
- La Maxim Big Game Party 2026 añade más variedad con actuaciones de Larry June, Hugel, Loud Luxury y Plastik Funk.
Domingo de Super Bowl: fiesta y espíritu de fanáticos
El 8 de febrero, día del Super Bowl, es una celebración continua con eventos pensados especialmente para los seguidores. Guy Fieri celebra el Flavortown Tailgate desde las 11:30 a.m., donde la entrada general es gratuita con inscripción previa y opciones VIP pagas, sumando música en vivo, gastronomía y activaciones de marcas.
Previo al partido, The Chainsmokers actúan en las fiestas Club 67, Champions Club y Touchdown Club de On Location, justo al lado del Levi’s Stadium. Además, The Players Tailgate proporciona una experiencia premium con chefs invitados, jugadores de NFL e intervenciones en vivo, a solo pasos de la sede principal, para completar el abanico de eventos que convergen en este gran espectáculo deportivo.