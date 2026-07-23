Cancelan homenaje a Rosalía en Argentina tras polémica

La polémica que envuelve a Rosalía tras la final del Mundial 2026 continúa generando consecuencias. Esta vez, un concierto homenaje dedicado a la artista española fue cancelado en la ciudad de Córdoba, Argentina, luego de que los organizadores aseguraran haber recibido numerosos mensajes de odio y rechazo relacionados con la controversia que surgió en redes sociales tras la derrota de la Albiceleste frente a España.
El espectáculo, titulado Tributo Rosalía en Concierto - Ensamble Sinfónico, estaba programado para realizarse este jueves en la explanada del Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU). Sin embargo, tanto el museo como la productora responsable informaron que el evento fue suspendido por motivos de seguridad y para resguardar la integridad de los músicos y del equipo organizador.
¿Qué originó la polémica?
La controversia comenzó un día después de la final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde España derrotó 1-0 a Argentina en tiempo extra para conquistar el título.
Tras el encuentro, la ex actriz de cine para adultos Mia Khalifa publicó un video en TikTok utilizando como fondo musical La Perla, una de las canciones de Rosalía. El video incluía la frase: "Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", en referencia a la derrota argentina.
Rosalía decidió compartir esa publicación en sus redes sociales, acción que fue interpretada por miles de aficionados argentinos como una burla hacia la Albiceleste y sus seguidores.
Además del mensaje, en el video sonaban fragmentos de la canción con versos como: "La decepción local, rompecorazones nacional... Es una perla, nadie se fía", lo que incrementó el malestar entre los usuarios argentinos, quienes consideraron ofensiva la publicación.
Rosalía pidió disculpas
Ante la ola de críticas, la cantante eliminó el contenido y publicó un mensaje de disculpa en sus historias de Instagram.
"Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón", escribió Rosalía junto a una bandera de Argentina.
Poco después compartió una segunda historia con un corazón rojo y el mensaje: "Solo tengo amor por Argentina", intentando aclarar que nunca tuvo la intención de ofender al país ni a sus seguidores.
Aunque muchos fanáticos aceptaron las disculpas, otros continuaron expresando su descontento en redes sociales.
El homenaje terminó siendo cancelado
La repercusión también alcanzó a un espectáculo completamente ajeno a la cantante.
La productora encargada del tributo explicó que el proyecto comenzó a organizarse hace más de cuatro meses y que no guarda ninguna relación con Rosalía ni con su equipo de trabajo.
Sin embargo, tras la polémica, comenzaron a recibir mensajes de enojo y amenazas por parte de usuarios que asociaban el evento con la artista española.
"Nuestro objetivo siempre fue celebrar la música y el arte. También somos argentinos. Somos parte de un pueblo donde el futbol no es solamente un deporte, sino una parte fundamental de nuestra identidad y nuestra cultura. Entendemos perfectamente el enojo, la tristeza y la decepción que muchas personas sienten", señalaron los organizadores mediante un comunicado.
Por su parte, el Museo Metropolitano de Arte Urbano informó que la suspensión respondió exclusivamente a razones de seguridad y a la necesidad de proteger a los artistas que participarían en el espectáculo.
La controversia también comenzó a impactar directamente la gira que Rosalía tiene prevista en Argentina.
En redes sociales numerosos seguidores manifestaron su intención de vender o devolver las entradas para los conciertos programados los días 1, 2, 4 y 6 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde la cantante presentará su gira internacional LUX.
Aunque las presentaciones continúan confirmadas, el ambiente entre parte del público argentino ha cambiado considerablemente desde que ocurrió la polémica.