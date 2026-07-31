Selena Gomez lanza “Te Olvido (La La)” con Benny Blanco y Becky G

Selena Gomez sorprendió a sus seguidores este viernes con el lanzamiento de Te Olvido (La La), un nuevo sencillo totalmente en español grabado en colaboración con la intérprete urbana Becky G y bajo la producción de su esposo Benny Blanco.
El sencillo forma parte del repertorio de Hermoso, el cuarto álbum de estudio de Blanco que verá la luz el próximo 14 de agosto y fue concebido como un tributo a los ritmos hispanos, en el cual conviven diversas estrellas de la música hispanohablante.
"Te Olvido (La La) combina elementos del pop latino con ritmos urbanos y referencias a la identidad cultural de sus intérpretes.
El videoclip del sencillo apuesta por una estética urbana inspirada en la cultura mexicana", destaca la producción sobre el concepto visual y sonoro del lanzamiento.
Esta colaboración marca un paso más en la trayectoria bilingüe de Selena Gomez, quien previamente exploró el mercado hispano de forma contundente en 2021 con el lanzamiento de su EP Revelación —producción que incluyó temas como De Una Vez y Baila Conmigo junto a Rauw Alejandro—, además de su posterior colaboración 999 junto al cantautor colombiano Camilo.
Raíces compartidas y complicidad creativa
La unión entre Selena Gomez y Becky G —quienes comparten apellido y raíces mexicanas— refleja un cruce de carreras sumamente afín.
Mientras Becky G combina su faceta dentro de la música mexicana y el género urbano mientras acompaña a Karol G en fechas selectas del Viajando por el Mundo TropiTour, Selena Gomez demuestra una vez más su versatilidad artística al lado de Benny Blanco, con quien ya había colaborado en 2025 dentro del proyecto conjunto I Said I Love You First.
El videoclip, grabado en el emblemático sector de Los Callejones (Santee Alley) en el centro de Los Ángeles, huye de los estudios hiperproducidos para rendir un homenaje directo a la cultura chicana.
En el mismo podemos ver a Selena Gomez y Becky recorrer los puestos ambulantes, mientras bailan junto a las personas al ritmo de ‘Te Olvido (La La)’ y posan frente a altares dedicados a la Virgen de Guadalupe.
Al final, ‘Te Olvido (La La)’ no es solo busca convertirse en canción pegajosa para el verano, si no reafirmar que el sonido latino y la cultura chicana —la identidad y el modo de vida de los estadounidenses de origen mexicano como Selena Gomez— siguen dictando las reglas de lo que es cool a nivel global.